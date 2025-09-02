Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине вновь рассказал о причинах событий, произошедших на Украине. Видео беседы предоставила пресс-служба Кремля .

«Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что на мероприятиях ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине», — сказал он.

Путин отметил, что, несмотря на гарантии договоренностей между украинской властью и оппозицией со стороны Франции, Германии и Польши, через несколько дней произошел переворот.

Президент заявил, что Россия была «вынуждена защищать свои интересы и людей, связанных с Россией», подчеркнув, что «никаких иных целей у Москвы не было и нет». Глава российского государства заверил, что Москва не намерена нападать на Европу, рассуждения на эту тему являются провокацией или проявлением некомпетентности.

На переговорах Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, действия Запада и вопросы экономики.