Путин встретился с премьером Словакии Фицо

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Важнейшие политические события в Китае продолжаются», — подписал он.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео встречи. На нем Путин и Фицо пожимают друг другу руки и позируют для протокольных фотографий. Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай, в которой остановился российский лидер.

В прошлый раз Путин и Фицо виделись в мае, когда глава правительства Словакии приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

Путин прибыл в столицу Китая накануне. На среду запланированы торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией; планируется, что президент России станет их гостем.