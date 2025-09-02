Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным в Китае сравнил Евросоюз с жабой, которая сидит на дне колодца и не видит, что происходит вокруг, хотя мир устроен иначе. Видео встречи лидеров опубликовала пресс-служба Кремля .

На переговорах Путин заявил, что конфликт на Украине начался из-за госпереворота, поддержанного Западом. Россия, по его словам, была вынуждена защищать людей, «связавших свою судьбу с Россией». Он подчеркнул, что Москва не возражала против вступления Украины в ЕС, но категорически не приемлет ее членство в НАТО.

По мнению Путина, возможен консенсус по гарантиям безопасности, однако они «не должны обеспечиваться за счет России». Президент добавил, что у страны нет намерений нападать на Европу, а заявления западных стран он назвал «фильмами ужасов».

На переговорах Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, действия Запада и вопросы экономики.