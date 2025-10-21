От природных катаклизмов до конфликта на Украине. Что предсказала индийская провидица России и миру на 2026 год

Знаменитая индийская провидица Арчена Нагабушанам, чьи предсказания сбывались для политиков, звезд и даже целых народов, снова посетила Москву. Новая Ванга, как окрестили ее на Западе из-за поразительно точных прогнозов, утверждает, что России суждено сыграть ключевую роль в грядущих переменах.

Сбывшиеся предсказания медиума Индийская провидица давно связана с Россией. Арчена замужем за писателем Александром Борисовым. Она живет на две страны и внимательно следит за судьбой родины мужа, считая Россию лидером во многих областях. Еще в 2023 году она стала гостьей в шоу «Прямой эфир» телеканала «Россия 1», поделившись прогнозами о будущем планеты. Тогда медиум предсказала лесные пожары на юге России, землетрясение в Сочи и наводнение в том же регионе. Многие помнят, как в ночь на 18 декабря 2024 года из-за проливных дождей река Херота вышла из берегов, затопив федеральную трассу, жилые дома и улицы города. Кроме того, медиум рассказывала о торнадо небывалой мощи на восточном побережье США в 2024 году.

Фото: Lan Wei/XinHua / www.globallookpress.com

В 2024 году провидица предупреждала о мощном извержении вулкана на Камчатке и землетрясении в Сибири. Ее слова сбылись. На Камчатке активизировались вулканы Крашенникова, Ключевский и Мутновский, а на Алтае летом зафиксировали подземные толчки. Арчена снова прибыла в Москву, чтобы рассказать о будущем России и мира в 2026 году. Природные катаклизмы в России Индийская провидица предупредила россиян о климатических аномалиях в следующем году — землетрясениях, ураганах и наводнениях.

Вижу, что будет вулканическая активность и усиление землетрясений в районе Камчатки. В Сочи будет разрушение, вызванное энергией ветра. Арчена Нагабушанам

По ее словам, рядом с Байкалом ожидаются температурные аномалии, в центральных регионах будут полыхать лесные пожары. Арчена предупредила также о наводнениях, одно из которых затронет и Москву.

Русские зимы тоже кардинально изменятся. Вместо обильных осадков ожидается меньшее количество снега, который к тому же будет лежать не больше одного-двух месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Медиум объяснила грядущие глобальные изменения тем, что произошел большой энергетический сдвиг. Пока они еще не заметны, так как серьезные трансформации не бывают мгновенными. Арчена назвала энергетическими паттернами все произошедшие аномалии, события или взрывы, пояснив, что у нашей планеты имеется своя память и ничто просто так не исчезает. Следующие поколения как раз и станут свидетелями глобальных перестановок. ИИ угрожает человечеству Провидица предупредила также о рисках из-за развития технологий, в частности, искусственного интеллекта, который создали для контроля над людьми, а не для помощи. Люди и сейчас полностью не контролируют эти технологии, а в следующие 30 лет угрозы из-за них повысятся.

Фото: 360-berlin/ Jens Knappe / www.globallookpress.com

Арчера пояснила, что ИИ уже используют для создания искусственных новых вирусов, через 10-20 лет он сможет клонировать ДНК человека, а через 50 создать и новый тип человека.

Окончание спецоперации В конце этого лета медиум рассказала KP.RU о будущем украинского конфликта, отметив, что еще в 2023 году говорила о его вероятном завершении в конце 2026-го. При этом Арчена поясняла, что даты и события будущего не зафиксированы навсегда. Возможность закончить конфликт будет, но если украинцы не поймут урок, то обрекут свою страну на мучения — будет эскалация, которая завершится исчезновением Украины как государства.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, медиум увидела, что большая часть украинских земель вернется в состав России. Запад Украины останется под протекторатом соседей, включая Польшу. Но эти земли и не нужно возвращать, так как они отравлены русофобией. Мир ждут радикальные перемены Провидица убеждена, что Россия сыграет ключевую роль в будущей трансформации мира. У нее важная миссия — сложная и ответственная — на мировой арене, с которой не способна справиться ни одна другая страна. В программе «Прямой эфир» Арчена назвала Россию местом силы для всей планеты, так как у нее имеется «физическая сердечная чакра», или электромагнитная вспышка.

В России есть эта духовная сердечная чакра, которая несет энергию не только для России, но и на всю планету Земля. Арчена Нагабушанам

В следующие 12-17 лет электромагнитная энергия России в разы усилится, причем ее божественная точка находится в Москве и в Сергиевом Посаде. Оттуда она будет посылаться в разные части света.

Фото: РИА «Новости»

По словам Арчены, в России это приведет к серьезным энергетическим и духовным изменениям. Это залог успеха для любой страны. Самое важное время — следующие пять-шесть лет, в течение которых везде изменится геополитическая ситуация.

В вашей стране сейчас собраны очень большие духовные силы, поэтому все и получается. <…> Я вижу, что Россия — это особая страна, и люди в России — особенные люди. И неважно, верите вы в это или нет, но для закона Вселенной это не имеет никакого значения. У России очень серьезная миссия. И Господь выбрал Россию, чтобы она выполняла эту роль. И Россия взяла ее на себя. Арчена Нагабушанам

Арчера предупредила, что путь будет непростым, но у России есть силы для этого.