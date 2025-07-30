Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Алтае

В Алтайском крае произошло землетрясение с магнитудой 4,4 балла. Об этом местному каналу «Катунь 24» сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первая информация о подземных толчках поступила в 03:32 по московскому времени.

Землетрясение зафиксировали в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Под сейсмическое воздействие также попали Бельтир, Чаган-Узун, Беляши и Кош-Агач. Сведения о пострадавших не поступали. Интенсивность в эпицентре — до 5,5 балла.

Ранее филиал ФИЦ ЕГС РАН по Камчатскому краю сообщал, что магнитуду подземных толчков в среду, 30 июля, оценили в 8,7. На территории Камчатки объявили угрозу цунами, местным жителям рекомендовали не приближаться к берегу.

Позднее глава региона Владимир Солодов уточнил, что магнитуда составила 8,8, таких показателей за всю историю наблюдений в крае не регистрировали.