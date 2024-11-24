У берегов Сочи произошло землетрясение

В Черном море к юго-западу от Сочи случилось землетрясение. Жители города-курорта почувствовали подземные толчки, сообщили «Известия» .

Землетрясение произошло в 18:33. Эпицентр находился в море в семи километрах от Сочи. Единая геофизическая служба РАН оценила мощность сейсмособытия в 3,3 балла.

По информации «Известий», экстренные службы не получали жалоб на разрушения. Однако сочинцы рассказали в соцсетях, что почувствовали подземные толчки в Центральном и Хостинском районах.

В октябре слабое землетрясение произошло в Ленобласти в восьми километрах от Выборга. Сейсмографы зафиксировали подземные толчки магнитудой 1,5, жители ничего не заметили. Предыдущая сейсмическая активность в этих краях случилась лишь год назад, на Ладожском озере. Тогда мощность достигла 2,4 балла.