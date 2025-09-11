На Камчатке насчитали 11 афтершоков за день

«За сутки произошли 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,7. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз силой до пяти баллов», — сообщили спасатели.

Помимо Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова активизировался вулкан Камбальный. Губернатор Камчатки Владимир Солодов ввел режим ЧС природного характера.

Ученые и раньше контролировали вулканическую и сейсмическую активность на Камчатке. В первый день сентября специалисты зафиксировали 29 афтершоков. В населенных пунктах подземные толчки ощущались единожды. Мощность не превысила 5,5 баллов.