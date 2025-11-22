Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с одним из самых драматичных обращений к народу за всю историю полномасштабного конфликта на Украине. Десятиминутная речь президента страны, прозвучавшая после его ознакомления с так называемым мирным планом Трампа, была лишена привычного оптимизма. Зеленский очертил перед нацией мрачную дилемму, поставив на весы сложные 28 пунктов американской инициативы и крайне тяжелую зиму, чреватую потерей ключевого партнера. Его выступление вызвало бурную реакцию по всему миру — от Белого дома до украинских окопов.

Решающий выбор Обращаясь к гражданам, глава киевского режима на этот раз был конкретен как никогда. «Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и дальнейшие риски», — сказал Зеленский. Украинский лидер пообещал защищать суверенитет и достоинство страны, не предавая национальные интересы. По его словам, он будет бороться за каждый пункт плана и предлагать альтернативы, которые пойдут на пользу стране. Однако сквозь эти уверения прорывалось признание в мощнейшем давлении, оказываемом на Украину. Для многих аналитиков речь Зеленского стала не столько публичным анализом ситуации, сколько подготовкой общества к болезненным уступкам.

Фото: The Presidential Office of Ukraine,

Реакция Москвы: готовность идти до конца Российская сторона отреагировала быстро и многогранно. Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности подтвердил, что Москва получила текст американского плана через каналы взаимодействия с администрацией США. Глава государства напомнил, что общие контуры документа обсуждали еще до саммита в Анкоридже и тогда Россия, по его словам, согласилась на все предложения, после чего переговоры уперлись в отказ Киева. «Поэтому появилась новая редакция, уже из 28 пунктов. <…> Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — подчеркнул Путин. Президент предположил, что причина тому заключается в прежней позиции Киева и его европейских союзников, продолжающих утопать в иллюзиях.

Фото: РИА «Новости»

В качестве наглядного примера тщетности таких иллюзий он привел историю с Купянском, напомнив, что город уже был под контролем российских войск, когда Киев говорил о его скорой деблокаде. Путин предупредил, что аналогичная ситуация повторится и на других участках фронта. С ярким заявлением выступил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, писал RT. Он отметил, что результаты российских бойцов должны стать весомым аргументом для Зеленского.

Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться — и делать это сейчас. Лучше делать это именно сейчас, чем потом Дмитрий Песков

Такую риторику мировые эксперты расценили как недвусмысленный сигнал — Москва пойдет до конца и демонстрирует уверенность в собственных силах. Позиция Вашингтона: жесткие рамки, разговор с Вэнсом и мнение Трампа В это же время американская администрация действовала решительно на нескольких уровнях. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу провел телефонный разговор с Зеленским, сообщил Axios. По информации издания, он детально обсудил с главой киевского режима предложения Вашингтона. По словам Вэнса, критику мирного плана Трампа может вызвать только его неверное понимании или же игнорирование суровой реальности.

Фото: White House

Он обозначил три столпа, на которых должен стоять жизнеспособный мир и которые отразили в вышеупомянутом плане: прекращение гибели людей при сохранении суверенитета Украины; приемлемость плана как для Москвы, так и для Киева; максимальное увеличение шансов на то, что боевые действия не возобновятся. Еще более откровенными оказались переговоры на местах. Как сообщила Financial Times, американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом провела в Киеве встречу с европейскими чиновниками, тон которой источники в ЕС охарактеризовали как тошнотворный.

По их словам, Дрисколл прямо сказал, что Украина находится в очень плохом положении и нынешний мирный план — лучшее, на что она может рассчитывать. Министр также дал понять, что вносить коррективы в пункты плана Вашингтон не планирует и ждет от Зеленского подписания в течение недели.

«Нужно заканчивать это дерьмо», — заявил Дрисколл. Ключевой стала реакция самого президента США Дональда Трампа. По информации британской газеты The Times, американский лидер воспринял обращение Зеленского с присущим ему прагматизмом.

По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении. Times

Глава Белого дома добавил, что все козыри остаются на руках у Путина, а блеф Зеленского обречен на провал. К тому же ранее американский президент уже предупреждал, что Киев либо примет план США, либо останется один на один с Россией, лишившись поддержки Вашингтона.

Фото: White House

Упреждающий ход Путина Схожее с мнением Трампа видение выразил и российский военкор Александр Коц. В Telegram-канале он предположил, что Зеленский пытается провернуть довольно очевидный маневр, внеся в план пару поправок, которые устроили бы США, но были бы заведомо неприемлемы для России. Таким образом, вина за срыв переговоров легла бы на Москву.

Путин предугадал следующий маневр противника на геополитическом татами. <…> Зеленский не успел. Путин провел упреждающий бросок, показав, кто готов к разговору о мире, и не надо выцыганивать спасительную паузу. Александр Коц

Политолог Сергей Станкевич дал резкую оценку обращению Зеленского к украинцам. «Он сильно сдал как актер. Это речь похоронная. Он фактически хоронил свою президентскую миссию, которая завершилась провально. В конце этой речи не хватало только фразы „Я устал, я ухожу“. Думаю, что Трамп, посмотрев это видео, поторопится с подталкиванием Зеленского к отставке», — сказал эксперт в беседе с 360.ru. Станкевич сравнил дилемму, представленную народу Зеленским, с вопросом из анекдота — отрастить голову или поехать на дачу. Политолог подчеркнул, что нормальный лидер не стал бы задавать такой вопрос, а сделал бы все для спасения людей. Что касается мирного плана США, то его глава киевского режима, судя по всему, надеется утопить в бесконечных правках, как это было с Минскими и Стамбульскими соглашениями.

Он надеется повторить этот номер и утопить еще и план Трампа. Но надеюсь, что Трамп не поддастся на эту достаточно примитивную уловку. Сергей Станкевич

Внутриукраинский контекст: угрозы, коррупция и раскол Давление на Зеленского исходит не только извне. The Telegraph заявила о тройной угрозе, нависшей над Украиной. Речь идет не только о мирном плане, который некоторые приравнивают к капитуляции, но и о росте потерь и разразившемся недавно коррупционном скандале. Турецкая газета Sabah в своей публикации пошла еще дальше, отмечая, что на фоне происходящего украинский президент превратился в испуганного кота и лишился всех козырей. По мнению колумниста издания Берджана Тутара, Европа уже списала Украину со счетов.

Зеленский теперь ничем не отличается от кошки, пролившей молоко. Берджан Тутар, Sabah

Наконец, ярчайшей иллюстрацией накала страстей внутри Украины стала эмоциональная публикация украинского военного под ником Император Мавика. Он в нецензурной форме пригрозил Зеленскому расправой в случае принятия плана Трампа. Символично, что пост появился в годовщину Майдана. «Если подпишешь — тебе *****. И стране тоже», — публично обратился военный к главе киевского режима.

Фото: РИА «Новости»

В то же время украинский нардеп Алексей Гончаренко попытался найти более взвешенную ноту. «Мирный план не может нам понравиться. К сожалению. Просто потому, что мы не стоим на танках под Москвой. Мирный план не является капитуляцией. <…> Но Украине нужен мир. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы он наступил», — заявил он. Точка бифуркации В украинском кризисе наметился критический перелом. Киев оказался в тисках беспрецедентного давления: с одной стороны, неумолимое военное наступление России, с другой — жесткий ультиматум Вашингтона. А внутри — угроза социального взрыва. Слова Трампа о выступлении Зеленского сбросили последние дипломатические покровы, показав, что в Белом доме не верят в искренность киевских манипуляций. Глава киевского режима отчаянно пытается маневрировать в условиях, когда пространство для маневра практически исчезло. И мир замер в ожидании: примет ли Украина в итоге американские условия или продолжит блеф, ведущий в тупик?