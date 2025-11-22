Трамп обвинил Зеленского в блефе ради лучшей сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ради заключения более выгодной сделки по Украине пытается блефовать. Об этом сообщила британская газета Times .

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — говорится в публикации.

Глава Белого дома считает, что российского лидера Владимира Путина есть все козыри на руках. Ранее Трамп уже говорил, что главе киевского режима придется одобрить новый американский план по урегулированию украинского конфликта либо дальше сражаться.

Он также пригрозил, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинское руководство не будет стремиться к переговорам.

Военкор Александр Коц ранее заявил, что Зеленский легко сможет сорвать переговоры. Ему достаточно внести в американский мирный план правки, которые устроят США и не будут поддержаны Россией.