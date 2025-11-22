Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом.

Трамп пояснил, что Зеленскому придется в какой-то момент что-то одобрить, а план его администрации должен ему понравиться. Он также напомнил, что сделку следовало заключить еще год-два назад. Кроме того, у Зеленского нет козырей на руках.

«У нас есть путь к тому, чтобы достигнуть мира. Мы считаем, что такой путь есть. Он (Зеленский — прим. ред.) должен будет одобрить его», — убежден глава Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщило, что киевский режим совместно с представителями Франции, Германии и Великобритании планирует разработать альтернативное американскому мирному плану предложение об урегулировании украинского конфликта.