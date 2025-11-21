Путин подтвердил получение мирного плана США по Украине

Мирный план США по Украине обсуждали до встречи Путина и Трампа на Аляске

Россия получила мирный план США по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

Глава государства пояснил, что документ пришел по каналам взаимодействия с американской администрацией.

Путин пояснил, что в общих чертах этот план обсуждался еще до встречи на Аляске.

«В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», — заявил президент отметив, что в ходе переговоров в Анкоридже согласился на все предложения.

После этого в переговорах с США возникла пауза из-за отказа Украины принять условия мирного соглашения.

«Поэтому появилась новая редакция, уже из 28 пунктов. <…> Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — подчеркнул Путин.

Президент не исключил, что причина прежняя: администрация США не получила согласие Украины, которая вместе со своими европейскими союзниками мечтает нанести поражение России.

«Эта позиция связана с отсутствием объективной информации, реального положения дел на поле боя. Ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это может привести», — отметил глава государства.

В качестве примера Путин привел историю с Купянском. Президент напомнил, что в начале ноября Киев заявлял о скорой деблокировке. Но город уже находился в руках российских войск.

Глава государства добавил, что если украинские и европейские власти не согласятся с предложение Трампа, то история Купянска повторится на других участках фронта.

«Нас это устраивает, поскольку мы идем к целям СВО в ходе вооруженной борьбы. Мы готовы и к мирным переговорам, решению проблем мирным путем, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — подытожил президент России.

Президент США Дональд Трамп объявил, что рассчитывает получить ответ на свой мирный план от Украины до 27 ноября.