Путин нанес Зеленскому удар на упреждение: либо мир, либо как в Купянске, но везде

На фоне обсуждения нового мирного плана США и новостей с линии боевого соприкосновения Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что страна переживает один из самых сложных моментов в истории. Значит ли это, что глава киевского режима морально готовится согласиться с предложенным американцами вариантом урегулирования? Или же пытается перехитрить всех и выставить Россию виноватой?

Что сказал Зеленский в обращении к нации Украина, по словам Зеленского, может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеряет достоинство, либо ключевого партнера — США. «Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости», — сказал он в видеообращении. Дальше украинский президент сыпал эпитетами о стальном народе и самом прочном металле, который когда-то да не выдержит. Зеленский также предупредил, что на страну оказывают чрезвычайно серьезное давление, и пообещал предложить альтернативы американскому плану.

Украине дали неделю на подумать Практически следом в эфире радиостанции Fox News идею передачи украинских территорий под контроль России в рамках рамочного соглашения впервые прокомментировал Дональд Трамп. Глава Белого дома безапелляционно заявил, что судьба Донбасса предрешена — Украина потеряет его в ближайшее время.

Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию.

Он также установил дедлайн для принятия Киевом условий мирной сделки по Украине, которые озвучила американская сторона. «Следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал Трамп, подразумевая 27 ноября.

Сможет ли Трамп убедить Зеленского принять мирный план? Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с 360.ru указал на панические нотки в обращении Зеленского и его попытку разделить ответственность за принятие каких-либо решений с населением. «Он словно говорит: „А что мне делать?“ Пытается казаться своим парнем, рассказывает, насколько все тяжело. Но сейчас вопрос в том, кто кого передавит. Если Трамп будет [действовать] более уверенно — а у него есть рычаги, особенно учитывая расследование НАБУ, — то, вполне вероятно, Зеленский на что-то согласится», — допустил он.

Михайлов также напомнил о позиции, которую озвучила зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности организации.

Что касается Европы, добавил собеседник 360.ru, то для нее главным шоком стало исключение из подготовки мирного плана. Вероятно, не нравится ЕС и тот факт, что придется тратиться на восстановление Украины, а прибыль в итоге снова получит Трамп. В сложившейся ситуации Михайлов посоветовал не обращать внимание на высказывания Зеленского и верить российской армии и флоту.

Вы видели посещение Путиным командного пункта группировки войск «Запад», <…> обсуждение взятия Купянска. Ведь это тоже неслучайно. Это демонстрация уверенности нашей страны в том, что мы пойдем до конца, а цели и задачи, которые поставили в начале СВО, будут выполнены.

Россия недвусмысленно демонстрирует свою позицию, заметил политолог, на фоне вбросов о том, что с ней уже якобы согласовали содержание мирного плана. «Думаю определенный троллинг Трампа начался Украины и ЕС и попытка понять, на что же согласится Россия и как хоть что-то прокомментирует из этих 28 пунктов», — предположил он.

Украина отвергнет мирный план — будет как в Купянске Впрочем, и здесь украинцы получили удар на упреждение. Путин на совещании Совбеза вечером пятницы очень доходчиво объяснил, чем чреваты метания Зеленского и отрыв как самого киевского режима, так и его союзников от реальности.

Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.

Президент подчеркнул, что российская сторона получила разработанный стараниями США план и он может лечь в основу окончательного мирного урегулирования. Пока что предметного обсуждения документа не было. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против», — пояснил Путин.

Он также обратил внимание, что пауза, возникшая после переговоров на Аляске, связана как раз таки с фактическим отказом Киева от предложенного Трампом плана мирного урегулирования по итогам встречи в Анкоридже.

«Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», — заключил глава государства.

Как Путин перенес приемы единоборств в политику Коц отмечал, что Путин, по сути, предугадал следующий маневр противника на геополитическом татами. Если Зеленский и надеялся вильнуть хвостом и прикрыться строптивой Россией, то попросту не успел. «Путин провел упреждающий бросок, показав, кто готов к разговору о мире, и не надо выцыганивать спасительную паузу», — написал военкор в Telegram-канале. Глава государства, подчеркнул он, раз за разом демонстрирует в политике некоторые важные принципы классического единоборства, которым когда-то занимался: рационально использует ресурсы для достижения максимального эффекта при минимальных усилиях;

стремится к честной борьбе и уважению к противнику;

доносит позицию России в том числе методично ее повторяя — так информация рано или поздно отложится у оппонентов на подкорке. «И вот они уже вносят в свой „пис дил“ (мирную сделку) „запрет нацисткой культуры“, „терпимость и защиту языковых меньшинств“, „права российских СМИ и образования“», — пояснил Коц.