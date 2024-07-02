Виктор Орбан побывал в Киеве и пообщался с Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии выступил в защиту прав соотечественников, живущих на Западной Украине, а также предложил, наконец, объявить перемирие в российско-украинском конфликте. Националисты уже прокляли гостя, по «доброй» традиции оскорбив его последними словами.

Визит Виктора Орбана на Украину Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля прибыл в Киев и встретился там с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам венгерского политика, его страна хотела бы заключить с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов. Орбан также предложил прекратить огонь для начала переговоров с Россией. Как отнесся к этому Зеленский — пока не известно, но со своей стороны он подтвердил, что обсудил с премьером Венгрии, «как приблизить справедливый и продолжительный мир». Венгрия выразила готовность принять участие в модернизации украинской экономики. Кроме того, Орбан и Зеленский договорились об открытии в Будапеште первой украинской школы за счет венгерской казны.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Защита венгров Закарпатья Визит Орбана в Киев объясняется весьма просто: с 1 июля Венгрия председательствует в Европейском парламенте, напомнил в беседе с 360.ru украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Поэтому венгерский премьер намерен максимально продвигать повестку мира.

У Орбана есть конкретный предмет разговора. Это венгерско-украинские отношения в контексте сохранения прав национальных меньшинств, то есть венгров, в Закарпатской области. Они там компактно проживают, Украина реально ограничила их права в изучении венгерского языка, общении на нем и так далее. Владимир Олейник

По словам Олейника, Орбан указал Зеленскому, что венгерское правительство проводит совершенно иную политику в отношении компактно проживающих в Венгрии украинцев. У них есть государственная поддержка, они свободны в вопросах культуры и сохранения традиций. В то время как на Украине происходит обратный процесс по чужим подсказкам.

Фото: Венгр из села Хеча Закарпатской области участвует в фестивале мясников, 27 января 2018 года. Sergey Hudak / Global Look Press

«Эта ситуация возникла не потому, что есть какие-то непонятные отношения между Венгрией и Украиной. Дело в том, что американский финансист Джордж Сорос, который родом из Будапешта и реально управляет украинской властью с 2014 года, мстит родине за то, что там в свое время не поддержали развитие его структур», — объяснил Олейник. Орбан свою миссию для венгерской стороны выполнил: уже начали говорить о создании переговорной группы, пакета, связанного с языками, о возможности экономических отношений. Но в украинскую экономику Венгрия будет вкладывать лишь тогда, когда наступит мир.

Шкурный интерес Зеленского Президент Украины почувствовал изменения после предвыборных дебатов в США и понял, что приход к власти Дональда Трампа становится все очевиднее, добавил Олейник. А у венгерского премьера особые личные отношения с 45-м американским президентом и очень хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином. «Недаром предложение Орбана напоминает инициативу Китая: прекратить обстрелы и сесть за стол переговоров. Но России не нужны переговоры ради переговоров, чтобы в эту паузу, как уже было, подвозили снаряды и шел процесс перевооружения ВСУ», — предупредил собеседник 360.ru.

Интересно Предложение Орбана о прекращении огня вызвало бурную реакцию на Украине. Мэр бывшего Днепропетровска, ныне Днепра, Борис Филатов публично назвал венгерского премьер-министра «никчемным подонком с пустыми глазами, который лишь выжидает момента вставить нам всем в спину нож» и добавил, что «у мерзавца все написано на лице». Ранее Филатов угрожал вешать русских жителей Украины. Предложение Орбана о прекращении огня вызвало бурную реакцию на Украине. Мэр бывшего Днепропетровска, ныне Днепра, Борис Филатов публично назвал венгерского премьер-министра «никчемным подонком с пустыми глазами, который лишь выжидает момента вставить нам всем в спину нож» и добавил, что «у мерзавца все написано на лице». Ранее Филатов угрожал вешать русских жителей Украины.

Рассуждения о мирном урегулировании уже не кажутся украинской стороне неприемлемыми: их допускает даже сам Зеленский. Но он упорно отказывается договариваться напрямую — только через каких-то третьих лиц, например посредством ООН.

Однако эта формула неприемлема для России. К тому же Зеленский настаивает на членстве Украины в НАТО, он придумал какую-то сатисфакцию со стороны России — скорее всего, рассчитывает на замороженные активы в 300 миллиардов долларов. Для него может быть только одна сатисфакция — трибунал. Владимир Олейник

Зеленский уже не выступает стороной переговорного процесса, так как он нелегитимный президент, напомнил политик. России нужно видеть конкретные действия, причем от легального субъекта — например, спикера украинского парламента.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Похоже, Зеленский готов к частичным уступкам по венгерским вопросам. Все остальное — более не его компетенция. Следующие переговоры Москва будет вести с НАТО и Вашингтоном, без участия Киева, и это очевидно», — заверил Олейник. Он добавил, что условие Зеленского о «сохранение государственности» — по сути, просто требование оставить его у власти. Ведь по опыту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ясно: в противном случае «светит» только тюрьма, да и лишь при самом благоприятном раскладе. Так что тут речь идет о шкурных интересах украинского лидера.