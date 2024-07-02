Венгрия решила подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной

Орбан: Венгрия хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной

Фото: РИА «Новости»

Венгрия намерена заключить с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привело агентство Reuters.

«Венгрия хотела бы заключить двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов с Украиной», — сказал он.

Орбан также отметил, что венгерская сторона ценит все мирные инициативы со стороны киевского режима.

«Мы попросили Зеленского также рассмотреть  прекращение огня перед началом переговоров о мире», — добавил премьер-министр Венгрии.

О прибытии Орбана в Киев стало известно утром 2 июля. Сообщалось, что он проведет переговоры с Зелениским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не ждут от поездки Орбана в Киев. Он подчеркнул, что венгерский премьер нацелен на отставание интересов своей страны.

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