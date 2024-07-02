Венгрия решила подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной
Орбан: Венгрия хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной
Венгрия намерена заключить с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привело агентство Reuters.
«Венгрия хотела бы заключить двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов с Украиной», — сказал он.
Орбан также отметил, что венгерская сторона ценит все мирные инициативы со стороны киевского режима.
«Мы попросили Зеленского также рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров о мире», — добавил премьер-министр Венгрии.
О прибытии Орбана в Киев стало известно утром 2 июля. Сообщалось, что он проведет переговоры с Зелениским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не ждут от поездки Орбана в Киев. Он подчеркнул, что венгерский премьер нацелен на отставание интересов своей страны.