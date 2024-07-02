Премьер Венгрии Орбан приехал в Киев, где встретится с Зеленским

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Киев. Там политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним установление мира. Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Его процитировало агентство MTI .

«Премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан во вторник утром прибыл в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил Хаваши.

Как уточнил пресс-секретарь венгерского премьера, одной из важнейших тем встречи политика с Зеленским станет обсуждение возможности установления мира. Также представители двух стран поднимут вопросы двухсторонних отношений.

Орбан заявлял, что, если президентом США станет Дональд Трамп, то он сможет быстро урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Также, по мнению премьер-министра Венгрии, политик поспособствует заключению крупнейшего торгового соглашения между США и Китаем.