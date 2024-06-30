«Рога быстро опилят». Власти Украины переполошились после провала Байдена на дебатах

В офисе главы Украины Владимира Зеленского произошел «большой переполох» из-за дебатов американского лидера Джо Байдена и экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского», — написал он.

Дубинский объяснил, что украинское руководство пытается найти ответ на вопрос: «А что делать дальше?». Оценивая вероятность, что Трамп станет следующим президентом Америки, Украина осознает необходимость закончить конфликт до выборов.

«Можно бесконечно упираться рогами в „границы 91 года“, но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США <…> эти рога быстро „опилят“», — объяснил он отметив, что план Киева уже перестала поддерживать даже нынешняя администрация Штатов.

Ранее Байден заявил жене Джилл, что не знает о произошедшем на дебатах. По его словам, во время диалога с Трампом он чувствовал себя нехорошо.