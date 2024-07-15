Девять выстрелов и три стрелка? Новые подробности в деле о покушении на Трампа

Покушение на Дональда Трампа за пару дней подкинуло не меньше загадок, чем убийство Джона Кеннеди. Непонятно, как стрелок с винтовкой для массовых расстрелов смог пройти металлодетекторы и почему его не согнали с крыши, как только заметили. А главное: кто еще охотился за экс-президентом США, ведь есть предположение, что огонь вели из трех видов оружия?

Покушение на Дональда Трампа Митинг 13 июля 2024 года в пенсильванском городе Батлер чуть не стал последним в жизни кандидата в президенты США Дональда Трампа. Во время выступления его попытался застрелить, по последним данным, 20-летний Томас Мэтью Крукс. Только благодаря счастливой случайности политик повернул голову, и пуля лишь слегка оцарапала ему ухо. Стрелок палил с крыши здания, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, на которой находился Трамп. Участники митинга заметили Крукса еще до нападения и несколько раз доложили о нем полицейским. Однако те не обращали на парня никакого внимание. Пока он не открыл огонь. При стрельбе Крукс убил 50-летнего участника митинга и серьезно ранил еще двоих. Самого стрелка довольно быстро застрелили сотрудники правоохранительных органов. Позже они заявили, что в машине Крукса лежала взрывчатка. Мотивы нападавшего до сих пор не известны его близким.

Фото: Экс-президент США Дональд Трамп после ранения, Батлер, 13 июля 2024 года. Hu Yousong / Global Look Press

Из какой винтовки стреляли в Трампа Власти сообщили, что Крукс стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15. Это своего рода американский вариант автомата Калашникова: простое, легкое и надежное оружие из пластика и алюминия, очень мягкая отдача. Его можно дополнять фонариком, инфракрасным прицелом или различными рукоятками. В свое время AR-15 не попала под федеральный запрет на штурмовое оружие в Соединенных Штатах — продавцы попросту переименовали ее в «современную спортивную винтовку». Оружие и правда отлично подходит для спорта, самообороны, охоты. А также для массовых убийств: последний раз его использовали террористы в Дербенте и Махачкале.

Фото: Выбор в магазине штурмовой винтовки AR-15. Chuck Liddy / Global Look Press

Но при всех «положительных качествах» AR-15 должна была засветиться при проходе стрелка через металлодетектор, как и любое другое оружие. Если этого не случилось, значит, либо рамка была неисправна (но как об этом заранее знал Крукс?), либо кто-то намеренно пропустил человека с винтовкой. Помимо Секретной службы, на митинге работали сотрудники Федеральной службы безопасности и местные полицейские. При этом в интернете есть видео, на котором отчетливо видно, как стрелок спокойно раскладывается на крыше и готовит позицию. Простые люди видели снайпера, а профессионалы — нет.

Фото: Мужчина с винтовкой AR-15, оснащенной оптическим прицелом Trijicon. Jack Kurtz / Global Look Press

«Все происходило явно демонстративно. Взяли какого-то сумасшедшего и направили на этот путь. А может, его отслеживали, знали, что он готовит такую акцию, просто не стали мешать», — предположил в разговоре с 360.ru инструктор по стрельбе Сергей Дубов. Он также отметил, что специальной подготовки для стрельбы Круксу не требовалось: расстояние до цели было небольшим. Благодаря простому устройству винтовки от убийцы требовалось лишь вставить магазин, заслать патрон в патронник, поймать цель на мушку и плавно нажать спуск.

Интересно Крукс выглядел как обычный «ботаник»: тихий, запуганный любитель шахмат и программирования. По свидетельству одноклассников, его нещадно травили в школе. В старших классах молодой человек хотел попасть в школьную команду по стрельбе из винтовки, но не прошел отбор из-за плохих результатов во время отборочных матчей. Когда Крукса убили, он был в футболке с логотипом популярного YouTube-канала об оружии Demolition Ranch. Рядом нашли винтовку его отца. Крукс выглядел как обычный «ботаник»: тихий, запуганный любитель шахмат и программирования. По свидетельству одноклассников, его нещадно травили в школе. В старших классах молодой человек хотел попасть в школьную команду по стрельбе из винтовки, но не прошел отбор из-за плохих результатов во время отборочных матчей. Когда Крукса убили, он был в футболке с логотипом популярного YouTube-канала об оружии Demolition Ranch. Рядом нашли винтовку его отца.

Сколько человек стреляли в Дональда Трампа? Представитель ФБР официально заявил, что Крукс действовал в одиночку, и это вполне отвечает американской традиции. Однако спустя день после покушения телеканал CNN сообщил, что аудиоэкспертиза показала: стрельба велась из трех видов оружия. Первые три выстрела сделаны из одного оружия, другое выстрелило следующие пять раз, последний «акустический импульс» произошел из третьего ствола. Аудиоанализ также подтвердил, что стрелявший находился на расстоянии около 100-120 метров от трибуны.

Фото: Карта-схема покушения с примерным местонахождением стрелка, Дональда Трампа и группы Секретной службы / Викимедиа

Кстати, профессионалы спецслужб, с которыми пообщались американские журналисты, оказались откровенно шокированы тем, что крышу, где засел Крукс, изначально не взяли под охрану. А если вспомнить, что очевидцы не раз указывали на стрелка, можно говорить только о провале работы Секретной службы. Или о саботаже? Сейчас Секретная служба и местная полиция больше заняты не столько расследованием происшествия, сколько взаимными обвинениями. Силовики выясняют, кто конкретно должен был охранять крышку, на которой залег стрелок, а кто — периметр, написала газета New York Post.