Особо важная мишень. Кто стрелял в американских лидеров

Нападение на Дональда Трампа — вполне в духе истории США. В свое время там убили четырех президентов, трое из них были как раз республиканцами. Еще два лидера страны пережили покушения. О судьбе жертв нападений и самих нападавших — в материале 360.ru.

1. Авраам Линкольн Вечером 14 апреля 1865 года в театре Форда в Вашингтоне давали комедию «Мой американский кузен». Во время самой смешной сцены в ложу 16-го президента США (и первого республиканца у власти) Авраама Линкольна незаметно зашел 26-летний актер Джон Бут. Он был вооружен карманным пистолетом системы Philadelphia Deringer. Джон Бут был ярым противником отмены рабства. Он с товарищами-заговорщиками сначала планировал похитить президента Линкольна, а позже попросту убить его и основных членов правительства США: вице-президента Эндрю Джонсона и госсекретаря Уильяма Сьюарда. Но покушения на двух последних не удались.

Фото: Президента США Авраам Линкольн и его убийца, актер Джон Уилкс Бут / Викимедиа

После одной из самых смешных реплик Бут пальнул сзади в голову Линкольна. По легенде убийца, как Брут, прикончивший Юлия Цезаря, воскликнул «Такова участь тиранов!», но это полная чушь: стрелок не собирался себя раскрывать, он специально ждал момента, чтобы хохот зрителей заглушил звук выстрела.

Интересно Майор Генри Рэтбоун, который в роковой вечер вместе с невестой сидел в президентской ложе, всю жизнь винил себя за то, что не предотвратил смерть Линкольна. Военный преследовал убийцу и даже был им серьезно ранен. В итоге Рэтбоун сошел с ума: в припадке убил жену, чуть не расправился с детьми и умер в лечебнице для душевно больных. Майор Генри Рэтбоун, который в роковой вечер вместе с невестой сидел в президентской ложе, всю жизнь винил себя за то, что не предотвратил смерть Линкольна. Военный преследовал убийцу и даже был им серьезно ранен. В итоге Рэтбоун сошел с ума: в припадке убил жену, чуть не расправился с детьми и умер в лечебнице для душевно больных.

Линкольн скончался не приходя в сознание. Убийца пережил свою жертву всего на 11 дней — поздним вечером 26 апреля полиция штата Виргиния подожгла амбар, в котором он скрывался. Когда Бут вышел из горящего здания, его смертельно ранили в шею. Он успел сказать: «Передайте моей матери, что я умер, сражаясь за свою страну».

Фото: Литография «Убийство Линкольна» печатной компании Currier and Ives, 1865 год. Слева направо: майор Генри Рэтбоун, невеста и будущая жена майора Клара Харрис, жена президента Мэри Линкольн, Авраам Линкольн и Джон Бут. / Global Look Press

Убийство Линкольна стало чуть ли не самой главной вехой американской истории — ему посвящены картины, пьесы, фильмы, книги. Разумеется, без теорий заговоров не обошлось: в начале XX века пошли слухи, что Бут смог сбежать в Японию, сменил имя, вернулся в США и умер в своей постели в очень преклонном возрасте. Историки и родня Бута множество раз требовали провести ДНК-экспертизу его эксгумированных останков либо шейных позвонков, которые хранятся в Национальном музее здравоохранения и медицины в Мэриленде. Однако им неизменно отказывали — в последний раз запрос семьи отклонили в марте 2013 года.

Фото: Однозарядный пистолет системы Philadelphia Deringer, из которого Джон Бут застрелил президента Авраама Линкольна. Изготовлен лично американским оружейником XIX века Генри Деринджером. / Викимедиа

2. Джеймс Гарфилд Рано утром 2 июля 1881 года на железнодорожном вокзале в Вашингтоне раздался выстрел. Безработный и безумный 40-летний адвокат Шарль Гито разрядил револьвер Webley British Bulldog в спину 20-го президента США, республиканца Джеймса Гарфилда, который к тому моменту пребывал в должности всего полгода. Хоть Гито и имел адвокатскую лицензию, никакого образования у него не было. Знакомые и даже родня не без оснований считали мужчину ненормальным. В какой-то момент он решил, что избранный президент обязан ему своей победой и стал требовать места консула сначала в Вене, а затем в Париже, однако получил резонный отказ.

Фото: Президента США Джеймс Гарфилд и его убийца, адвокат Шарль Гито / Викимедиа

Кроме того, убийца решил, что Гарфилд собирается уничтожить Республиканскую партию, поэтому единственным выходом видел сделать главой страны вице-президента Честера Артура. Гито занял у родственника 15 долларов (довольно солидная сумма по тем временам) и на все деньги купил дорогой револьвер с рукояткой из слоновой кости.

Интересно Выбор был обусловлен тем, что адвокат хотел, чтобы револьвер выгодно смотрелся в музее, куда он попадет после «удаления» президента — Гито воспринимал задуманное убийство именно так, причем «удаление» это было по велению Бога. Ирония в том, что хоть оружие и попало в Смитсоновский институт, в начале XX века его потеряли. Выбор был обусловлен тем, что адвокат хотел, чтобы револьвер выгодно смотрелся в музее, куда он попадет после «удаления» президента — Гито воспринимал задуманное убийство именно так, причем «удаление» это было по велению Бога. Ирония в том, что хоть оружие и попало в Смитсоновский институт, в начале XX века его потеряли.

Гарфилд был ранен, но не опасно: рана оказалась неглубокой, пуля не задела жизненно важные органы. Однако врачи исследовали рану без перчаток и дезинфекции, так что вызвали сильное гнойное воспаление. Начались сепсис, инфекция. Через два с небольшим месяца президент умер, немного не дожив до 50-летия.

Фото: Сцена убийства президента США Джеймса Абрама Гарфилда / Global Look Press

Хотя Гито явно был сумасшедшим, его собирались осудить как вменяемого преступника. Суд отверг свидетельства отца и сестры подсудимого, доводы выдающегося психиатра и невролога Эдварда Спицки, показания доктора Джеймса Кинарна. Горе-адвоката повесили 30 июня 1882 года. Перед смертью он улыбался, танцевал и читал свои стихи. Примечательно, что русская террористическая организация «Народная воля» осудила нападение на президента Гарфилда. При этом за четыре месяца до того народовольцы убили царя Александра II, а в 1878 году попытались расстрелять генерала Федора Трепова, причем из такого же револьвера, что использовал Гито.

Фото: Револьвер Webley British Bulldog, из которого был убит президент США Джеймс Гарфилд / Викимедиа

3. Уильям Мак-Кинли Днем 6 сентября 1901 года 25-й президент США, представитель Республиканской партии Уильям Мак-Кинли прибыл в павильон Temple of Music Панамериканской выставки в Буффало. Поприветствовать американского лидера захотело немало народа, среди которых был Леон Чолгош с револьвером, спрятанным под платком. Приближаться к президенту можно было лишь с пустыми руками, но из-за жары у многих были платки, чтобы вытирать пот. Оказавшись напротив своей жертвы, Чолгош дважды выстрелил почти в упор. Первая пуля срикошетила от пуговицы смокинга Мак-Кинли и отлетела в сторону. А вот вторая попала в живот и застряла в спине.

Фото: Президент США Уильям Мак-Кинли — младший и его убийца, анархист Леон Ф. Чолгош / Викимедиа

Чолгош потерял работу на сталелитейном заводе в Кливленде после того, как рабочие попытались бастовать в ответ на снижение заработной платы. Сменив церковь, благотворительные заведения и социалистические кружки на анархизм, мужчина решил, что «тираноубийство — единственный способ позаботиться о простом человеке».

Интересно На Чолгоша произвели неизгладимое впечатление речи российской и американской анархистки Эммы Гольдман. Еще раньше, в 1900 году, под влиянием идей «красной Эммы» террорист-одиночка Гаэтано Бреши застрелил итальянского короля Умберто I. Кстати, сама анархистка высоко оценила поступок Чолгоша и сравнила его с Брутом — убийцей Юлия Цезаря. На Чолгоша произвели неизгладимое впечатление речи российской и американской анархистки Эммы Гольдман. Еще раньше, в 1900 году, под влиянием идей «красной Эммы» террорист-одиночка Гаэтано Бреши застрелил итальянского короля Умберто I. Кстати, сама анархистка высоко оценила поступок Чолгоша и сравнила его с Брутом — убийцей Юлия Цезаря.

Как потом выяснилось, охрана прошляпила убийцу, так как следила за человеком, что стоял в очереди к президенту как раз за убийцей — двухметровым чернокожим Джеймсом Паркером. Именно он и остановил Чолгоша — ударил его по шее и выбил пистолет из руки. Только потом подоспела полиция и скрутила стрелка.

Фото: Иллюстрация убийства президента США Уильяма Мак-Кинли Леоном Чолгошем, 1905 год / Викимедиа

Мак-Кинли сделали операцию и он начал было поправляться. Но неделю спустя его состояние резко ухудшилось: на стенках живота образовывалась гангрена, медленно отравляющая кровь. Вечером 14 сентября президент сам понял, что не выкарабкается. Он попрощался с родственниками и друзьями и умер. Суд над 28-летним Чолгошем состоялся 23 сентября 1901 года и продлился ровно 8 часов 25 минут. Подсудимый отказался помогать своим защитникам, а те в свою очередь не стали вызвать свидетелей защиты. Убийцу казнили на электрическом стуле 29 октября 1901 года. Перед смертью он заявил: «Мне не стыдно за свое преступление».

Фото: Револьвер Iver Johnson Safety Automatic 32-го калибра, из которого стрелял Леон Чолгош. Оружие стоило убийце пять долларов / Викимедиа

4. Джон Кеннеди Около половины первого часа дня 22 ноября 1963 года город Далласа навсегда попал в мировую историю: там прозвучали выстрелы, которые оборвали жизнь 35-го президента США, демократа Джон Кеннеди. Также были ранены губернатор штата Техас Джон Коннали и один из прохожих. По официальной версии стрелком был 24-летний Ли Харви Освальд. Считается, что он залег на верхнем этаже техасского школьного книгохранилища и оттуда из окна открыл огонь из итальянской винтовки Carcano M1891 с телескопическим прицелом. Позже, когда стрелок спускался, его заметили прохожие и сообщили полиции.

Фото: Президент США Джон Фицджералд Кеннеди и его убийца Ли Харви Освальд / Викимедиа

Когда на улице Освальда попытался арестовать патрульный, тот не задумываясь изрешетил полицейского из револьвера Smith & Wesson и отправился в ближайший кинотеатр. Там мужчину и задержали — ровно через час двадцать минут с момента убийства Кеннеди.

Интересно За свою короткую жизнь Освальд успел три года послужить в морской пехоте США. После он разочаровался в капитализме и уехал в СССР. Там получил работу и квартиру в Минске, женился, стал отцом. Новообращенного советского гражданина хватило только на два года: не исключено, что под влиянием жены он с семьей вернулся к себе на родину. После американец снова попытался уехать в Советский Союз или на Кубу, однако везде получил отказ. За свою короткую жизнь Освальд успел три года послужить в морской пехоте США. После он разочаровался в капитализме и уехал в СССР. Там получил работу и квартиру в Минске, женился, стал отцом. Новообращенного советского гражданина хватило только на два года: не исключено, что под влиянием жены он с семьей вернулся к себе на родину. После американец снова попытался уехать в Советский Союз или на Кубу, однако везде получил отказ.

После ареста Освальд сразу же начал кричать, что он — жертва полицейского произвола, ни в кого не стрелял и был арестован только за то, что жил в СССР. Мужчина отрицал не только убийство Кеннеди, но и бедалаги-патрульного, владение винтовкой и пистолетом, показания свидетелей, свои собственные фото с оружием — все.

Суда над Освальдом не было: 24 ноября, во время перевода в окружную тюрьму, некий Джек Руби выстрелил в живот арестованному. Рана оказалась смертельной, хотя врачи городской больницы старались ему помочь. Двумя днями ранее они же безуспешно пытались вернуть к жизни Кеннеди. Смерть Кеннеди стала серьезным ударом для американцев — он успел подарить им немало надежд на добрые перемены. А через пять лет очередной стрелок-одиночка застрелили его родного брата, кандидата в президента, сенатора США Роберта Кеннеди.

Фото: Винтовка Modello 1891 более известная как Carcano, с телескопическим прицелом, калибр 6,5 миллиметров, которая принадлежала Ли Харви Освальду / Викимедиа

Убийство Джона Кеннеди легло в основу внушительного количества книг, фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных игр. Об этой истории до сих пор ведутся жаркие споры и множество людей уверены, что неудобного для американского истеблишмента политика убили намеренно. Кстати, президент России Владимир Путин во время беседы с журналисткой телеканала NBC News Мегин Келли тоже отмечал, что нельзя исключать возможной причастности американских спецслужб к убийству Кеннеди.

Фото: Момент выстрела Джека Руби стреляет в Ли Хали Освальда, 24 ноября 1963 года / Викимедиа

Покушения на Трумэна и Рейгана Были в истории США и несколько неудачных попыток устранить президентов. Осенью 1950 года двое пуэрториканцев Оскар Кольясои и Гриселио Торресола решили отомстить за арест лидера борьбы за независимость Пуэрто-Рико и убить 33-го американского президента, демократа Гарри Трумэна. Мужчины раздобыли пистолеты Walther P38 и Luger P08 и утром 1 ноября направились к дому Трумэна в Вашингтоне. Хотя Гриселио и Торресола решили идти с разных сторон, оба они напоролись на охрану. Через 40 секунд одного преступника арестовали, второго убили. Также погиб один агент секретной службы, еще двое были ранены.

Фото: Президенты США Гарри Трумэн и Рональд Рейган / Викимедиа

В отличие от пуэрториканских борцов за независимость, Джон Хинкли-младший хотел убить 40-го президента США, республиканца Рональда Рейгана просто для того, чтобы впечатлить актрису Джоди Фостер. Нет, знакомы они не были — психически больной парень фантазировал, что так предмет его страсти сразу обратит на него внимание. Когда 30 марта 1981 года Рейган выходил из здания гостиницы, Хинкли за три секунды шесть раз выстрелил из револьвера. Он ранил троих людей, сопровождавших президента и его самого — пуля застряла в трех сантиметрах от сердца. Но 70-летний лидер США быстро поправился и вернулся на работу уже 3 апреля.