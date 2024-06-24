Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боевики в Махачкале расстреливали людей в том числе из американской штурмовой винтовки AR-15. Ее особенно любят организаторы массовых убийств в США и других точках мира, из-за чего некоторые страны запретили это оружие для гражданского использования. Подробности — в материале 360.ru.

Теракт в Дагестане: какое оружие было у боевиков Вечером 23 июня террористы в Дербенте и Махачкале одновременно напали на полицейских, а затем на синагогу и православный храм, где убили пожилого священника. После преступники ездили на автомобиле по городским улицам, отстреливались от полиции. Боевиков уничтожили. Среди них оказались родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова: двое сыновей и племянник. Также выяснилось, что одним из террористов был 28-летний экс-боец смешанных боевых искусств Гаджимурад Кагиров, который ранее выступал в промоушене Хабиба Нурмагомедова.

По предварительным данным, во время нападения на полицейских в Махачкале у одного из стрелявших была американская штурмовая винтовка AR-15 с оптикой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это «самое любимое и самое ненавистное» оружие в США, которое имеет дурную славу из-за использования в массовых расстрелах.

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История AR-15 Полуавтоматическую винтовку AR-15 создал в конце 50-х годов прошлого века бывший морпех и конструктор Юджин Стоунер. Оружие из легкого пластика и алюминия с мелким калибром патронов окрестили «пластиковой игрушкой». Но Пентагон оценил легкость и скорострельность, закупил большую партию и отправил своим войскам во Вьетнам. Примерно в то же время в продажу поступила гражданская версия винтовки. Она сразу пришлась по вкусу американцам: быстрая и точная, плюс мягкая отдача. Оружие подходило и крепкому мужчине, и хрупкой девушке для самообороны, охоты или спортивной стрельбы. При этом цена вопроса — от 600 долларов. Сегодня AR-15 можно дополнить фонариком, инфракрасным прицелом или различными рукоятками, за что ее стали звать LEGO-винтовкой. К тому же она счастливо избежала Федерального запрета на штурмовое оружие в США: хитрые продавцы попросту переименовали ее в «современную спортивную винтовку».

Фото: Штурмовая винтовка AR-15 с оптическим прицелом и магазином на 30 патронов. Chuck Liddy / Global Look Press

Винтовка AR-15 в XX веке Стрельба в Кламат-Фолс Положительные качества и доступность сделали AR-15 любимым оружием массовых убийств. Страшный дебют состоялся 23 июля 1977 года в городке Кламат-Фолс штата Орегона: безработный 26-летний ДеВитт Генри расстрелял шестерых человек, среди которых была женщина на восьмом месяце беременности, рассказал сайт 360cities. Убийцу уволили из ВМФ за злоупотребление наркотиками. За день до бойни жена вручила Генри документы о разводе. Позднее адвокаты защиты напирали на этот факт и старались представить все как «умственное расстройство», но преступник все же получил шесть пожизненных сроков.

Фото: Винтовки типа AR-15 / Викимедиа

Расправа в Дейнджерфилде Отставной 46-летний учитель Элвин Ли Кинг 22 июня 1980 года ворвался в баптистскую церковь техасского города Дейнджерфилд. Одетый в армейскую форму, бронежилет и шлем мужчина заорал «Это война» и открыл огонь из AR-15. Впрочем, у него было еще две винтовки, пара пистолетов и целый рюкзак патронов, писала Murderpedia.org. Кинг убил пятерых, в том числе семилетнюю девочку, и ранил 12 человек. Как оказалось, на следующий день мужчина должен был предстать перед судом по обвинению в растлении дочери. В церкви он хотел прикончить возможных свидетелей. Хоть преступника и поймали, во время следствия он повесился в камере.

Интересно В 1966 году Кинг, навещая родителей в Корпус-Кристи, случайно убил своего отца: мужчина осматривал дробовик 12-го калибра и по несчастливой случайности ружье выстрелило. Коронер признал смерть случайной. В 1966 году Кинг, навещая родителей в Корпус-Кристи, случайно убил своего отца: мужчина осматривал дробовик 12-го калибра и по несчастливой случайности ружье выстрелило. Коронер признал смерть случайной.

Убийства в Колбруке Пожалуй, 62-летний Карл Дрега стал самым возрастным убийцей с винтовкой AR-15 в XX веке. Бывший строитель, вдовец, он с 1970-х годов конфликтовал с чиновниками штата Нью-Гэмпшир по поводу размеров своего земельного участка. Последней каплей стали претензии полицейского из-за слишком ржавого пикапа, писал сайт Nhjournal. В ответ мужчина застрелил копа, сел в его машину и поехал в офис окружного суда. Там он расстрелял судью и редактора местной газеты, который попытался обезоружить убийцу. После Дрега съездил домой, поджог его и двинулся к границе штата. По пути убил еще двоих человек, четверых ранил. Однако полиции удалось убить преступника.

Фото: Винтовка AR-15 с оптическим прицелом Trijicon, на конференции NRA в Финиксе. Jack Kurtz / Global Look Press

Винтовка AR-15 в XXI веке Расстрел в Крэндоне Седьмого октября 2007 года в городе Крэндон американского штата Висконсин. Тайлер Джеймс Петерсон, 20-летний офицер полиции, будучи не при исполнении, зашел в жилой дом, где проходила громкая вечеринка по поводу возвращения домой выпускника колледжа. Там мужчина открыл огонь па поражение из полуавтоматической винтовки AR-15. Жертвами стали семь человек в возрасте от 14 до 21 года: Петерсон убил четверых девушек, двоих парней, еще один был ранен. Среди погибших оказалась и близкая подруга полицейского — возможно, именно ее участие в вечеринке вывело мужчину из себя. Позже, сидя в осажденном доме, он покончил с собой.

Фото: Дом, где Петерсон устроил расстрел / Викимедиа

Бойня в Лас-Вегасе Самым старым и массовым убийцей XXI века стал 64-летний Стивен Пэддок. Осенью 2017 года этот экс-аудитор и бизнесмен заселился в два смежных номера «люкс» на 32-м этаже отеля в Лас-Вегасе. В багаже постояльца был большой арсенал: 14 штурмовых винтовок AR-15, восемь винтовок AR-10, ружье и револьвер. Вечером 1 октября на площади напротив окон номера Пэддока начался концерт участников фестиваля кантри-музыки Route 91. Выждав немного, мужчина открыл огонь по толпе зрителей. Он убил 60 и ранил 546 человек. Когда преступник понял, что полиция готовиться штурмовать дверь его номера, он покончил с собой.

Интересно Стивен Пэддок был сыном знаменитого грабителя банков Бенджамина Пэддока. Того осудили в 1961 году за серию ограблений банков и приговорили к 20 годам заключения. Однако преступник умудрился сбежать из федеральной тюрьмы в Техасе в 1968 году и до 1977 года находился в розыске ФБР. Стивен Пэддок был сыном знаменитого грабителя банков Бенджамина Пэддока. Того осудили в 1961 году за серию ограблений банков и приговорили к 20 годам заключения. Однако преступник умудрился сбежать из федеральной тюрьмы в Техасе в 1968 году и до 1977 года находился в розыске ФБР.

Выстрелы в Паркленде День всех влюбленных в 2018 году в городе Паркленде обернулся трагедией. Бывший ученик, 19-летний Николас Круз, пришел в городскую школу к концу занятий и принялся расстреливать из винтовки AR-15 учеников и учителей средней школы Марджори Стоунман Дуглас. Он убил 17 человек и столько же ранил. Хотя убийца и смог сбежать, смешавшись с толпой перепуганных подростков, полиция вычислила стрелка и задержала уже через полтора часа. На суде Крузу не помогли рассказы о трудном детстве сироты и проблемах с управлением гневом: он получил 34 пожизненных заключения подряд без возможности условно-досрочного освобождения.

Фото: Задержание и арест Николаса Круза / Викимедиа

Смерти в Ювалде Последнее на сегодня массовое убийство в США с использованием AR-15 произошло 24 мая 2022 года в начальной школе техасского города Ювалд. Утром 18-летний Сальвадор Роландо Рамос поссорился со своей 66-летней бабушкой: та сетовала, что внук не закончил среднюю школу. Юноша в ответ выстрелил в лицо старушке. Рамос, прихватив тактический жилет для ношения боеприпасов, рюкзак, винтовку AR-15, патроны, на бабушкином Ford протаранил школьный забор и зашел в здание. Отморозок просто заходил в классы и расстреливал детей и учителей. До того, как его застрелили копы, он убил 19 школьников и двоих взрослых. Еще 17 человек получили ранения.

Фото: Скриншот с камеры наблюдения в школе: за 17 минут до убийства Рамоса / Викимедиа

Убийства вне США Винтовка AR-15 успела засветиться и на других континентах. Именно из нее вечером 28 апреля 1996 года некий 28-летний Мартин Брайан расстрелял посетителей кафе в австралийском городе Порт-Артуре. После убийца отправился домой, по пути паля в людей на дороге и в тех, что неосторожно подходили к окнам или выходил на крыльцо. Стрелок лишил жизни 35 человек в возрасте от трех до 70 лет, 23 пострадали. И все лишь потому, что Брайант очень хотел прославиться. Он получил 35 пожизненных заключений, но это не мешает поклонницам постоянно писать убийце множество писем. Правда, он их никогда их не читает — возможно, дело в том что его IQ всего 66.

Фото: Мемориальный сад на месте кафе, где Мартин Брайан расстрелял людей / Викимедиа

Хотя Новая Зеландия считается безопасной страной и имеет относительно низкий уровень убийств, город Крайстчерч некоторые эксперты называют «рассадником белых расистов и ультраправого движения». Именно там поклонник «превосходства белой расы», 29-летний австралиец Брентон Таррант, 15 марта 2019 года устроил стрельбу по мусульманам. Убийца умудрился расстрелять людей в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд, лишь чудом полиция успела перехватить его на пути к детскому центру. Были убиты 51 человек, 40 получили ранения. Тарранта приговорили к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Фото: Снимок Брентона Тарранта в аэропорту Стамбула; один из экземпляров огнестрельного оружия, которое Таррант использовал во время нападения / Викимедиа

После этого случая правительство Новой Зеландии приняло закон, запрещающий все полуавтоматическое оружие боевого типа, а также штурмовые винтовки и их детали. Для выкупа их у граждан из бюджета выделили 150 миллионов новозеландских долларов (около 90,6 миллиона долларов США). Так же отреагировала Канада, после того, как 18 и 19 апреля 2020 года в провинции Новая Шотландия некий Габриэль Уортманом из винтовки AR-15 убил по меньшей мере 22 человека и поджег пять зданий. В конце концов полиция ликвидировала преступника.