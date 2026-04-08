Кризис в Иране подсветил слабость НАТО и разобщенность Европы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Насколько далеко могут зайти разногласия и что ждет разочаровавших президента США Дональда Трампа союзников, выяснил 360.ru.

Плохой вассал США Дмитриев опубликовал в соцсети X серию постов на тему отношений США с НАТО и Евросоюзом. По его мнению, иранский кризис продемонстрировал огромную слабость и стратегическую уязвимость европейцев, а также их глубокий раскол с американцами.

Бюрократические вассалы ЕС/Великобритании показали свое истинное лицо противников Трампа и теперь очень боятся быть наказанными «папочкой». Даже почтительный подход может не сработать сейчас, когда их истинная природа раскрыта. Ненадежный вассал — это плохой вассал. Кирилл Дмитриев Спецпосланник президента России

Глава РФПИ предупредил также, что нормализация энергетических рынков затянется на долгие месяцы. Открытие Ормузского пролива не ускорит этот процесс. Европейские союзники осудили подход Рютте к Трампу Поводом для публикаций Дмитриева стала статья агентства Bloomberg о том, что что европейские союзники начали сомневаться в подходе генерального секретаря НАТО Марка Рютте к иранскому вопросу. Он никогда не скрывал восхищения внешней политикой Трампа и на саммите альянса в 2025 году даже назвал президента папочкой. Совместную с Израилем операцию США в Иране политик оправдал стремлением обезопасить мир.

«В стеклянных и стальных коридорах НАТО поступали звонки и сообщения от европейских правительств: Марку Рютте нужно сбавить обороты. Это не наша война», — сообщил автор статьи. Европейские члены НАТО сочли почтительность неэффективным и неуместным инструментом взаимодействия с главой Белого дома. Один из источников агентства сообщил, что, по мнению властей Великобритании, Рютте зашел слишком далеко, ведь его позиция по Ирану не отражает мнение большинства в альянсе. О чем говорил Дмитриев Заявления Дмитриева отразили российский взгляд на ситуацию в мире, сообщил 360.ru политолог, политический советник Сергей Маркелов. Спецпредставитель указал на то, что западные союзники не осознали произошедшие изменения. Они не рассорились, не возненавидели друг друга и все равно едины. В иранском кризисе Европа самоустранилась не оттого, что не поддержала США, а потому что находилась в состоянии транзита.

«Это значит, она видит, что что-то поменялось в этом мире, отношения с США поменялись и так далее, но пока это все равно взгляд старый, из старого мира. А вдруг показалось, не на самом деле поменялось? А вдруг Трамп все-таки политический игрок? А вдруг все, что он говорит по поводу европейцев, это не на самом деле? А вдруг он пошутил насчет Гренландии?» — объяснил специалист. Это не только европейская проблема, страны в других частях света тоже не сменили фильтры современности. По словам Маркелова, политики надеются, что маятник качнется, и все вернется к состоянию до 2022 года: Трамп раскроет американский зонтик, бесплатно даст войска НАТО и новейшие вооружения.

Дмитриев говорит, что, ребята, <…> мир другой, а очки у вас все те же, как будто ничего не происходит. <…> Дмитриев естественно говорит, что <…> Трамп демонстрирует особый взгляд, который не понят некоторыми частями земного шара, некоторыми политическими лидерами. Сергей Маркелов Политолог

Политолог напомнил, что Трамп прямо заявил союзникам об отсутствии единства в Евросоюзе: Испания, Венгрия, руководство в Брюсселе живут сами по себе. Изменилась сама концепция объединения, которое создавалось как экономическое, а стало военным, превратившись в маленький НАТО. «И как только Трамп это доказывает, и как только возникнет напряжение, стресс-тест, вы выдержите эту нагрузку или нет? Вы по-прежнему не знаете. <…> Вы в основном замираете либо убегаете, например, когда отказываете США в какой-то поддержке», — сказал специалист. Новые геополитические центры Маркелов сравнил Европу с ребенком, который в стрессовой ситуации не понимает, бежать и обижаться на маму или нет. Хотя больше остальных от закрытия Ормузского пролива пострадал именно ЕС, так как из 20% энергетических поставок через него 15% приходились на европейские.

«Во второй части своего поста Дмитриев говорил о том, что мир должен принять как один из главных элементов новой изменившейся реальности то, что мир никуда не денется, он будет опираться на сильные политические системы, а именно на Америку, Россию и Китай», — сказал он. Возможен ли раскол НАТО из-за Ирана Маркелов уверен, что НАТО не распадется, а перезагрузится. Он допустил, что параллельно с ООН будет функционировать Совет мира, созданный Трампом, так как при изменении правил геополитики нужна новая институция, которая учтет эти правила. «Поэтому я думаю, что НАТО как таковой разваливать пока ни поводов, ни причин абсолютно нет. Да, напряжение. Да, будут кривить губки, будут обижаться. Когда будут сильные угрозы, будут собираться. <...> Будем не по-настоящему как бы собирать НАТО, не по-настоящему напрягаться», — сказал он.

Кризис на Ближнем Востоке, по прогнозу Маркелова, растянется на долгие годы. Возможны эскалации, затем снова перемирия, как и происходило ранее.