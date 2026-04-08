Трамп планирует обсудить с генсеком НАТО выход США из альянса

Президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос о выходе страны из Североатлантического альянса на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт, сообщил CNN .

Она зачитала заявление Трампа для прессы, в котором американский лидер сказал, что союзники по НАТО не оправдали доверия, когда он начал операцию против Ирана. Страны альянса не пришли на помощь США.

«И я бы добавил, что очень печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние шесть недель, в то время как именно американский народ финансировал их оборону», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Левитт добавила, что Трамп с нетерпением ждет очень откровенного и прямого разговора с Рютте. Он намерен обсудить с ним вопрос о выходе США из НАТО и, возможно, журналисты смогут об этом услышать напрямую от американского лидера по итогам встречи.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что кризис вокруг Ирана проявил уязвимость НАТО и ЕС, а также их раскол в отношениях с Америкой.