Захарова раскрыла роль России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Россия содействовала урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в русле международного права, национальных интересов и гуманистических целей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Ранее США согласились принять требования Ирана для прекращения огня. Стороны детально обсудят все условия во время переговоров в Исламабаде. Встреча пройдет 10 апреля.

По информации телеканала CNN, членами американской делегации могут стать вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также бизнесмен и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер.