В МИД призвали гарантировать неповторение кризисов, как на Ближнем Востоке

Россия исходит из того, что необходимы твердые гарантии неповторения неспровоцированных рукотворных кризисов, подобных ситуации вокруг Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, также необходимо обеспечить безопасность и долгосрочный мир на Ближнем Востоке.

«По-прежнему будем активно содействовать достижению этих целей», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Россия изначально выступала за возобновление политико-дипломатических усилий и прекращение огня.

«Последовательно работали в том числе и на площадке Совета Безопасности ООН, поддерживая координацию с другими членами международного сообщества», — заключила представитель МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что США вернутся в Иран, если не достигнут приемлемого соглашения с Исламской Республикой на переговорах.