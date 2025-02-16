Сегодня 00:48 «Не монтаж, ему совсем худо». Что произошло с Зеленским на Мюнхенской конференции Военкор Котенок: странная мимика Зеленского в Мюнхене — это не монтаж 0 0 0 Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Мир

Германия

Владимир Зеленский

Мария Захарова

Видео

Украина

В Германии третий день продолжается Мюнхенская конференция по безопасности. Одним из ее участников стал президент Украины Владимир Зеленский, который успел отличиться своим странным поведением. По Сети разошлись нарезки видео с пресс-конференции главы киевского режима, которые вызвали массу вопросов. Многие предположили, что Зеленский перед общением с журналистами принял запрещенные вещества.

Странная мимика Зеленского в Мюнхене Отрывки трансляции с пресс-конференции президента Украины уже облетели соцсети и многие СМИ. На кадрах было видно, что во время общения с журналистами у Зеленского непроизвольно дергались голова, брови и плечи. Он морщился и таращил глаза. Временами Зеленский как будто зависал, смотрел в одну точку отсутствующим взглядом и почти не моргал, а также постоянно потирал нос. Когда ему задавали вопросы, он пил воду из стакана, а после вдруг начинал надувать губы и гримасничать.

На другом видео украинский лидер странно отреагировал на вопрос об условиях урегулирования конфликта на Украине. Журналист напомнил ему про заявления США о том, что Киеву придется пойти на уступки — смириться с потерей территорий и не рассчитывать на членство в НАТО. Пока журналист спрашивал, Зеленский гримасничал, почесывал нос, резко дергал плечами и поворачивался.

При этом пользователи и раньше отмечали его неадекватное поведение. Весной 2022 года в Сети опубликовали видео, где он крутился в кресле на рабочем месте, бессвязно говорил и переводил взгляд на разные предметы. Тогда комментаторы предположили, что он был либо пьян, либо находился «в измененном состоянии». Почему Зеленский вел себя неадекватно? Неадекватное поведение Зеленского не ускользнуло от внимания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она показала ролик с ним и задалась вопросом.

Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом? Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

Это не первый камень дипломата, брошенный в сторону главы киевского режима. В декабре 2024 года Захарова предложила сыну экс-президента США Хантеру Байдену, заявившему, что после помилования он посвятит жизнь помощи людям с зависимостями, начать с Зеленского, который сильно зависит «от наркотиков и от Байденов». Военный корреспондент Юрий Котенок также обратил внимание на неадекватное поведение Зеленского в Мюнхене. «Не монтаж, просроченному зе-фюреру совсем худо», — написал он в Telegram-канале.

Фото: MAGO/Chris Emil Janssen/Global Look

Военкор добавил, что прием запрещенных веществ до добра не доведет. Также он предположил, что дело может быть не только в наркотиках.

В Мюнхене Зеленский находился в состоянии крайнего нервного напряжения, ведь там осознал, что в США растет раздражение из-за его действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко отчитал европейских сторонников «безграничной» поддержки Украины, сравнив их поведение с худшими практиками времен холодной войны XX века. Его речь очень понравилась заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Он похвалил Вэнса за «выволочку» Европы.