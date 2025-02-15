Выступивший с жесткой критикой стран Евросоюза вице-президент США Джей Ди Вэнс встревожил участников «антироссийского шабаша в Мюнхене». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что приехавшие в Мюнхен политики ожидали от представителей США дежурных слов в свой адрес и очередные заявления об украинском конфликте.

«Он взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, — дерьмо. Еще и свободы слова нет!» — написал он, оценивая речь Вэнса.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что европейские политики ничего не ответят американскому начальнику.

«Простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», — пояснил Медведев.

Политик добавил, что современная Европа превратилась в злобную и немощную старуху, которая напоминает себе о безвозвратно ушедших временах попытками рядиться в молодую красавицу. Но, кроме самой себя, уже никому не нужна.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Евросоюза забыли о демократических стандартах и окончательно потеряли фундаментальные ценности.