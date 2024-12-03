Хантеру Байдену, который намерен посвятить свою жизнь людям с зависимостями после помилования, нужно начать с президента Украины Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского», — заявила она.

Дипломат иронично отметила, что у украинского лидера сильные зависимости «от наркотиков и от Байденов».

Американский лидер Джо Байден ранее помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Ему грозило до 25 лет тюрьмы. По мнению главы Белого дома, Хантеру предъявили обвинения в тяжком преступлении потому, что он его сын. По словам Байдена, Таким образом, оппоненты хотели повлиять на его решения.

Политолог Дробиницкий в беседе с 360.ru предполагал, что Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой.