За 2024 год Украина потеряла порядка четырех тысяч квадратных километров территории. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности .

«Мы потеряли четыре тысячи квадратных километров», — сказал он.

По словам Зеленского, причиной этого стала медлительность в поставках военной помощи из Соединенных Штатов. Глава киевского режима отметил, что Украина потеряла бы гораздо меньше территорий, если бы американская помощь приходила вовремя.

Ранее Зеленский признал, что Украина не выживет без военной поддержки США. Он считает, что американская помощь критически важна Киеву во время спецоперации и после ее завершения.

Также президент Украины заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путины,, но только после того, как совместно с президентом США Дональдом Трампом будет разработан план по урегулированию кризиса.