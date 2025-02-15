«Неужели будут отрицать?» Захарова высмеяла состояние Зеленского в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции по безопасности в Мюнхене вел себя неестественно. На это в своем Telegram-канале обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала она.

Дипломат опубликовала видео, на котором запечатлен украинский лидер. Во время общения с журналистами у Зеленского бегали глаза. Также заметно, что у него вздрагивала голова. Вопросы представителей СМИ он слушал с отсутствующим видом.

На конференции в Мюнхене президент Украины заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только после того, как совместно с лидером США Дональдом Трампом разработает план по урегулированию кризиса.

Кроме того, Зеленский назвал Трампа более сильным, чем Путин, однако счел опасными телефонные беседы с российским президентом.