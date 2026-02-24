24 февраля 2026 23:58 На волосок от ядерной полуночи: Запад решил погубить Россию, а похоронит весь мир? Академик Кондратьев: носителями ЯО на Украине могут стать БПЛА 0 0 0 Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Разведка

Ядерное оружие

Великобритания

Россия

Украина

Франция

МАГАТЭ

В СВР предупредили о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, замаскировав поставки под собственные разработки украинцев. Обе европейские страны уже заявили, что ничего подобного не замышляют: неудивительно, ведь трудно не предугадать, как именно ответит Россия. Однако дыма без огня, как известно, не бывает: о мечтах киевского режима насчет этого вида вооружений известно давно, как и о намерении создать «грязную бомбу».

Что известно о планах передать Украине ядерное оружие В пресс-бюро Службы внешней разведки подчеркнули, что французы и британцы могут обеспечить киевский режим ядерным арсеналом, поскольку развитие ситуации на Украине не оставило шансов на победу над Россией руками ВСУ. А благодаря чудо-оружию или «грязной бомбе» у Киева якобы появится возможность претендовать на более выгодные условия боевых действий Вопросы о предоставлении ВСУ такого оружия и средств его доставки уже обсуждают: комплектующие, а также оборудование и технологии хотят поставить скрытно.

Один из вариантов — французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Замысел французов и британцев грубо нарушает международное право, в том числе ДНЯО, поэтому Запад хочет выставить все так, будто ЯО Украина разработала сама. В Лондоне и Париже, по всей видимости, потеряли чувство реальности и зря надеются избежать ответственности. Хотя позже и Франция, и Великобритания заявили, что данные российской разведки якобы лживы, а все их усилия направлены на достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине.

Фото: Mc3 Brenton Poyser/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как в России отреагировали на планы по ЯО для киевского режима Идею предоставить киевскому режиму ядерное оружие в Кремле сочли поступком, который граничит с безумием. Россия, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, учтет эти планы в ходе продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта. В МИД подчеркивали, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости не только неприемлема, но и станет шагом к острой эскалации. Несмотря на обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, свидетельств ядерных устремлений Украины множество. «Сведения об указанных планах ложатся на „вспаханное поле“. <…> Следует вспомнить о заявлении Зеленского на Мюнхенской конференции 2022 года о готовности Киева пересмотреть свой безъядерный статус, а также о его последующих не менее провокационных высказываниях на эту тему», — напомнила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Позицию российской стороны по поводу планов Лондона и Парижа обязательно донесут до США, пообещал «Вестям» помощник президента Юрий Ушаков.

«Надеюсь, что до американцев дойдет. <…> Мы специально об этом будем разговаривать», — сказал он. В Совфеде призвали МАГАТЭ и СБ ООН не допустить подобного развития событий. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о праве применить ядерное оружие против стран, которые поставят Украине атомные технологии. Целями станут и объекты на украинской территории.

Фото: РИА «Новости»

Как будет действовать Россия при ядерной угрозе Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко в беседе с 360.ru отметила, что страна не раз взывала к международному сообществу, организациям и отдельным государствам, но особого эффекта это не возымело. «Даже если какие-то дежурные фразы прозвучат, вопрос в том, будут ли последовательно за этим какие-то действия», — сказала она. Каких-либо жестких мер, в том числе со стороны США, Войко призвала не ждать, однако не исключила вероятность превентивного удара в случае эскалации.

Россия за собой такое право оставляет. <…> И как раз сейчас официальные лица говорят о том, что здесь фактически ее вынуждают идти на эти действия, в том числе, безусловно, согласно ядерной доктрине, которая, кстати, не является неизвестным документом для западных стран.

Самым плохим сценарием развития событий политолог назвала ядерный конфликт, которого российская сторона хотела бы избежать. «И чтобы этого не допустить, Россия в свое время начала специальную военную операцию — чтобы не столкнуться лбами с Западом, хотя он, по большому счету, сам включился», — напомнила Войко. Великобритания и Франция, по ее словам, выходить из прямого противостояния с Россией, видимо, не планируют, тема санкций выдохлась, и поэтому в ход пошли другие «инструменты». «Ядерная тема громкая, ощутимо спровоцирует на какую-то реакцию, по крайней мере, дипломатическую, словесную. И уже за это тоже можно цепляться», — предположила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Что Украина может использовать как носители ядерного оружия Аббревиатура TN75, которую упомянули в СВР, расшифровывается как «ядерная боеголовка 75». Ее используют на французских баллистических ракетах подводного базирования M45 и M51, установленных на подводных лодках класса Redoutable, S616 Inflexible, а также Triomphant. Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что на передачу последних Киев может даже не рассчитывать: таких подлодок у Франции всего четыре, а ракеты к ним — на пересчет. «Но адаптация боевой части под украинские средства дальнего поражения — вполне решаемая задача», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

О боевых блоках TN75, обратил внимание Коц, в открытых источниках информации немного: боеголовка миниатюрная, но с мощностью до 150 килотонн, выполнена с применением стелс-технологий, малозаметна для радиолокаторов. Не исключено, что ее сумеют приспособить под крылатые ракеты «Фламинго» с заявленной разработчиком дальностью до 2500-3000 километров.

Если Париж и Лондон «подогреют» Киев оружием массового уничтожения, это поставит мир на грань ядерной войны. <…> Надо четко донести до западных партнеров простую мысль: если Украина раскроет ядерную шкатулку, прилетит не только по ней, но и по странам, давшим ей возможности наносить такие удары.

У ВСУ, указал телеграм-канал «Русское оружие», есть широчайший перечень крылатых ракет большой дальности, под которые можно адаптировать ТN-75. Кроме «Фламинго», для таких целей в том числе подойдут дальнобойные модификации ПКР Р-360 — «Нептун-МД», «Нептун-Д» и «Длинный»). «Еще один гипотетический вариант — получение Киевом от Парижа ядерных боеголовок TN-81 мощностью от 150 до 300 килотонн, используемых в ВКС Франции на 3-маховых крылатых ракетах ASMP», — пояснили в публикации. В любом случае Украине придется не только перерабатывать имеющееся вооружение, но и проводить испытания.

Фото: Tass/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Военный эксперт, полковник запаса и руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов подтвердил, что производство оружия по ядерным технологиям требует огромного количества времени и специального оборудования. «Однако мы четко понимаем, что на территории Украины немалое количество ядерных отходов. И для того, чтобы сделать из них „грязную бомбу“, абсолютно точно не требуется ни больших знаний, ни технологий. И возможность такая есть», — сказал он.

Основатель Учебного центра беспилотной авиации и робототехники и академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев добавил, что носителями ядерного оружия могут выступать как ракеты, так и беспилотники большой грузоподъемности.

Сейчас общий тренд — малая и большая авиация, как самолеты, так и вертолеты, легко переоборудуется в беспилотники. Удаляют кресла экипажа, оборудование, устанавливают специальную электронику и сервоприводы. <…> Фактически грань между крылатыми ракетами и реактивными БПЛА размывается.

Франция, напомнил Кондратьев, уже поставляла Украине ракеты SCALP: технически их разрабатывали и под возможность стать носителями ядерных зарядов. «Поэтому у Украины теоретически есть несколько вариантов, каким образом и на какие носители поставить эти боеголовки», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Для перевозки ядерного оружия используют спецтранспорт. Если его соберутся отправить киевскому режиму, заметил Кондратьев, груз придется маркировать под гражданский. «Думаю, спецслужбы располагают специальными средствами разведки и мониторинга таких опасных грузов. <…> Есть определенные весогабаритные характеристики», — сказал собеседник 360.ru. Он выразил уверенность, что незаметно на территорию Украины такой груз не попадет. Если же его заблаговременно — при транспортировке — уничтожат, то радиоактивной угрозы это нести не будет.