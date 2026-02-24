Передача Украине ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для Франции и Великобритании. Об этом заявили в обращении Совета Федерации .

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение», — подчеркнули сенаторы.

Они призвали МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН провести расследование, чтобы не допустить подобного развития событий.

Ранее о таких планах Великобритании и Франции сообщила Служба внешней разведки. По ее данным, западные ядерные державы хотят выдать переданную ими бомбу за разработку самих украинцев, не желая смириться с грядущим поражением ВСУ на поле боя.