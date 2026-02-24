В Кремле сочли граничащей с безумием идею передать Украине ядерное оружие

Намерение Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии является шагом, граничащим с безумием. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность снабдить Украину ядерным оружием или «грязной бомбой», чтобы киевский режим мог претендовать на более выгодные условия завершения конфликта. По данным СВР, рассматривают вариант передачи французской боеголовки TN75.

Российская сторона неоднократно предупреждала о недопустимости поставок оружия массового поражения ВСУ. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что в таком случае страна имеет право применить ядерное оружие против поставщиков.