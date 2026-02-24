Медведев предупредил о ядерном ударе по странам, которые поставят ВСУ атомное оружие

Россия имеет право применить ядерное оружие против стран, которые поставят Украине атомные технологии. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«И дело тут не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране», — подчеркнул политик в комментарии RT.

Кроме того, он допустил ядерные удары по интересующим Россию целям и на территории самой Украины.

О планах передать ВСУ атомное оружие, которое выдадут за собственные украинские разработки, ранее сообщила Служба внешней разведки. В ведомстве сообщили, что Франция и Великобритания не могут смириться с грядущим поражением Украины на поле боя и считают, что украинская армия нуждается в «чудо-оружии».