Франция и Британия опровергли планы о передаче Украине ядерного оружия
Великобритания и Франция опровергли данные о передаче Украине ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал Sky News.
«В этом нет правды», — заявил официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера.
Он обратил внимание, что Соединенное Королевство собирается продолжать усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине.
Посольство Франции в России подтвердило РБК, что не собирается передать Украине ЯО.
«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем», — подчеркнули дипломаты.
По их словам, россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций.
О планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие ранее сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.