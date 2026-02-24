Великобритания и Франция опровергли данные о передаче Украине ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«В этом нет правды», — заявил официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера.

Он обратил внимание, что Соединенное Королевство собирается продолжать усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Посольство Франции в России подтвердило РБК, что не собирается передать Украине ЯО.

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем», — подчеркнули дипломаты.

По их словам, россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций.

О планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие ранее сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.