Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме выглядел так, словно у него несварение желудка. На плачевное состояние политика обратили внимание журналисты Daily Mail.

Неуместные шутки и реплики «Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — констатировали авторы материала. К тому же президент Украины явно нервничал — его неуместные шутки и путаные реплики регулярно вызывали недоумение у присутствующих журналистов. Европейские лидеры, ожидавшие в соседнем помещении, тоже находились в напряжении. Особенно они боялись, что украинский глава сделает ужасную ошибку. Это превратило ожидание в мучение. «Тревога, должно быть, была адской. Пока европейцы сидели там, заламывая руки и ожидая в ужасающей неизвестности, не столкнулись ли они с тем, что их союзник Зеленский был повален на пол и снова опозорен вице-президентом США Джей Ди Вэнсом?» — написали в материале. В понедельник Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. На встрече присутствовали лидеры ключевых стран — участниц ЕС. Генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, финский лидер Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Надел лучший костюм Как отметило издание Sun, на встрече с Трампом Зеленский заявил, что приехал в своем лучшем костюме. «Судя по всему, Зеленский сказал Дональду Трампу, что на нем „лучший костюм“, который у него есть», — заявили журналисты. Когда американский лидер увидел украинского коллегу, то отметил, что «прикид» ему понравился. Придется идти на компромисс Китайский эксперт Сунь Сювэнь из Университета Ланьчжоу отметил ранее, что Украине придется уступить территории, чтобы пойти на компромисс и получить гарантии безопасности от Запада. «Саммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности», — процитировала специалиста газета Global Times. По его словам, туманные гарантии безопасности «в стиле НАТО» не указывают на членство в альянсе. Это говорит о «нежелании Трампа брать на себя конкретные обязательства».

Фото: РИА «Новости»

Украина не имеет голоса Турецкий политолог Умур Тугай Юджель, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы», высказал уверенность, что переговоры по Украине в Белом доме продемонстрировали необходимость для НАТО, ЕС и Киева принимать во внимание позицию и требования России. «Встреча по будущему Украины в Белом доме, похоже, прошла позитивно. Главная причина этого — саммит Путина на Аляске, который продемонстрировал готовность и стремление к миру», — объяснил эксперт в беседе с РИА «Новости». По его словам, самое важное, что показала встреча в Белом доме и на Аляске, это то, что у Киева нет права голоса. «Более того, если трехсторонняя встреча состоится, это может стать доказательством того, что Зеленский пойдет на уступки Путину по ключевым вопросам», — объяснил политолог. Из возможных уступок — отказ от попыток вступить в НАТО и претензий на территории. При этом говорить о трехсторонней встрече рано. Она состоится только после второго саммита Путина и Трампа, который может пройти в Москве или Санкт-Петербурге.

Фото: РИА «Новости»

На Украине ожидали худшего Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что ожидал худшего от встречи Трампа и Зеленского. В день переговоров ВСУ попытались атаковать российские стратегические объекты. Системы РЭБ России предотвратили атаку украинского БПЛА «Спис» на Смоленскую атомную станцию. Одновременно ФСБ пресекла попытку подрыва Крымского моста. В тот же день венгерский министр Петер Сийярто сообщил о прекращении нефтяных поставок через трубопровод «Дружба» после украинской атаки на инфраструктуру. «Я ожидал гораздо худшего. Тон изменился. Трамп не был настроен негативно», — сказал Мережко в беседе с CNN. Тем временем Эммануэль Макрон опроверг данные, что в Белом доме обсуждали покупку Украиной американского оружия на 100 миллиардов долларов. «Нет, эта тема совсем не поднималась. Мы очень далеки от этого», — написал он в соцсети Х.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россию невозможно изолировать Секретарь по международным связям Компартии Перу Артуро констатировал, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским показали, что планы изолировать Россию провалились. «Во-первых, следует отметить, что стратегия дипломатической и политической изоляции России провалилась. Это было видно на встрече Путина и Трампа на Аляске, а также на этой встрече, на которой были отвергнуты первоначальные требования, касающиеся интересов Украины и Европы», — сказал он. Уже никто не говорит о прекращении огня ради начала диалога. Наоборот, все признали, что необходимо продолжать переговоры. Российские войска каждый день наступают и освобождают все больше территорий. Украинские военные, несмотря на поддержку Запада, не могут справиться с этим. По мнению эксперта, дипломатическое решение «должно основываться на реальных и объективных фактах».