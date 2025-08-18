Взрывчатку из Chevrolet Volt для подрыва Крымского моста сняли на видео

Появились кадры с задержанием подозреваемых в попытке теракта на Крымском мосту. Кадрами поделился ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Пересекла российско-грузинскую границу в МПП «Верхний Ларс» и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика.

Затем ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом — смертником. Этого человека спецслужбы Украины собирались использовать «в темную».

Силовики задержали соучастников готовившегося теракта, включая водителя. По факту случившегося возбудили дело.

«В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту, — отметили в ФСБ.

