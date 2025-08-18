Взрывчатку из Chevrolet Volt для подрыва Крымского моста сняли на видео

Появились кадры с задержанием подозреваемых в попытке теракта на Крымском мосту. Кадрами поделился ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Пересекла российско-грузинскую границу в МПП «Верхний Ларс» и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика.
Затем ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом — смертником. Этого человека спецслужбы Украины собирались использовать «в темную».
Силовики задержали соучастников готовившегося теракта, включая водителя. По факту случившегося возбудили дело.
«В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту, — отметили в ФСБ.
Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию
Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения
Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском
Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте