Взрывчатку из Chevrolet Volt для подрыва Крымского моста сняли на видео

По данным ведомства, Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Пересекла российско-грузинскую границу в МПП «Верхний Ларс» и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика.

Затем ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом — смертником. Этого человека спецслужбы Украины собирались использовать «в темную».

Силовики задержали соучастников готовившегося теракта, включая водителя. По факту случившегося возбудили дело.