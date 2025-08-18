Российские войска начали брать Купянск в окружение

Российские войска окружают Купянск в Харьковской области, чтобы освободить город. Прямая атака на город невозможна из-за мощных укреплений украинской армии. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», — сказал Ганчев.

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону украинских сил в районе Боровой на Купянском направлении. Бойцы 1-й танковой армии продвинулись вперед. С помощью дронов-разведчиков и подразделений 4-й гвардейской танковой дивизии они атаковали укрепленные позиции 3-й штурмовой бригады ВСУ. Украинские подразделения понесли серьезные потери в технике и личном составе.

За несколько дней до этого российские бойцы прорвались в село Петропавловка в Харьковской области. ВС России начали зачистку населенного пункта.