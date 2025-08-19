Мягко стелет, да жестко спать. Мировая пресса раздавила Зеленского после провала в Белом доме

Один день похоронил надежды Зеленского на успех. Редакции главных мировых СМИ превратились в настоящих судей сценария конца Украины. Что увидели США и Европа в пустых глазах украинского лидера, чего пытался добиться Киев, почему Трамп бросил все ради звонка Путину и как описала встречу в Белом доме пресса — в материале 360.ru.

Армия США на Украине? The Telegraph сообщила, что вооруженные силы США якобы будут защищать Украину в рамках мирного соглашения. Редакция заявила, что Зеленский и Трамп «зарыли топор войны» в Овальном кабинете. Всю встречу британская газета подала через призму «плана безопасности» и курса на скорое завершение конфликта. Много дыма, но без огня Украинский президент столкнулся с менее воинственным лидером США, посчитал колумнист The Guardian Эндрю Рот. Трамп, по его мнению, был слишком занят «преувеличением своих подвигов в качестве мирового миротворца». Свою колонку Рот назвал «Все в дыму, но без огня». Он счел, что встреча прошла для Зеленского скорее удачно, поскольку не закончилась скандалом — как в прошлый раз. Отметил он и участие в беседе европейских лидеров, которые сумели поддержать президента Украины. Вторая попытка господина Зеленского Politico представила событие как «вторую попытку Зеленского в Белом доме». Редакция сочла, что готовность Трампа сыграть свою роль в укреплении долгосрочной безопасности Украины стала заметным сдвигом. Такую тактику в Politico назвали и свидетельством того, насколько изменилась позиция президента по вопросу конфликта на Украине за полгода, прошедших с момента последнего визита Зеленского в Белый дом. И Трамп, и Зеленский охарактеризовали свою встречу один на один в Овальном кабинете перед более масштабным собранием европейской коалиции в Восточной комнате как позитивное и конструктивное обсуждение потенциальных гарантий безопасности, обратили внимание в редакции.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что заплатит Украина? Издание Le Figaro описало происходящее как де-факто «второй саммит» в Белом доме — после Аляски — с главным нервом вокруг «метода Путина» и архитектуры гарантий безопасности для Украины. Редакция выдержала осторожно-скептический тон, в публикации поднимались вопросы о цене сделки — для Киева. Обратили французы внимание и на поддержку европейских лидеров, будто дающих сигнал коллективного контроля Евросоюза над рамками переговоров. Journal du Dimanche сообщил, что Трамп заранее «снял» два украинских ожидания — о Крыме и вступлении в НАТО. И сильно надавил на Украину, вынудив идти к сделке. Издание подчеркнуло, что Зеленский прилетел с формулировкой «быстрого и надежного мира» и европейской «обвязкой». Лайв Hindustan Times фиксировал ключевые маркеры дня: старт встречи в Овальном кабинете, рукопожатие, тревогу в Киеве на фоне переговоров и слова Трампа о подготовке очной встречи Зеленского с Путиным. Отдельным материалом издание отметило, что Зеленский приехал в деловом костюме на фоне прошлых упреков, а еще одним — напомнило о февральском конфликте в Белом доме как важном контексте нынешнего более «мягкого» тона. Давление на Киев Global Times описала формат как многосторонние переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме и подчеркнула предварительную координацию Киева с европейцами до визита к Трампу. В отдельных заметках редакция предположила, что Вашингтон усиливает давление на Киев, в то время как Евросоюз пытается выстроить собственную роль как важного посредника. The Washington Post также показала линию европейцев, которые стремились отговорить Трампа от крупных уступок Москве. Здесь, как и во многих других СМИ, обратили внимание на то, что президент США во время общего заседания прервался, чтобы позвонить Путину. Газета отметила отсутствие согласия по немедленному режиму тишины и расплывчатые формулировки США о «вовлечении» в гарантии Украине вместе с Европой. Немецкая редакция Bild подала саммит в более ярком таблоидном ключе: «воздушная тревога» на Украине на фоне встреч, эксклюзивы о том, спрашивал ли Белый дом про костюм Зеленского, и главное — сообщение, что Трамп прервал разговоры с европейцами ради звонка Путину. В сводке под названием «Ночь надежды» издание передало общий оптимизм участников.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Извиняющийся Зеленский Американский новостной телеканал NBC News отметил, что Зеленского подготовили к встрече с Трампом и благодаря этому удалось избежать эксцессов. Здесь рассказали, что европейские партнеры украинского лидера посоветовали ему выразить Трампу благодарность за помощь и передать личную записку от своей супруги. Также Зеленскому рекомендовали одеться более официально. Украинский лидер советам последовал. Только в начале встречи он поблагодарил Трампа 16 раз. Голос из Европы В редакции Financial Time обратили внимание на неожиданное заявление Эммануэля Макрона. Тот заявил, что для согласования западных гарантий безопасности для Украины в рамках любого мирного соглашения может потребоваться «четырехсторонняя» встреча. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что все участники сегодняшней встречи хотят добиться прекращения огня, «самое позднее уже на следующей встрече».

Коллективный вздох облегчения Аналитик CNN Бен Ведеман заявил, что темная туча на Украине рассеялась — «до следующего шага Трампа». «Спустя несколько мгновений после хаотичной пресс-конференции в Овальном кабинете с участием президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского мне показалось, что над киевским горизонтом раздался коллективный вздох облегчения», — добавил Ведеман. Депутат Рады Александр Мережко заявил CNN, что ожидал «гораздо худшего». «Есть и хорошие новости: они не дрались», — отреагировал еще один украинский политик Ярослав Зележняк.

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via / www.globallookpress.com

Территории Украины не обсуждались? В своем лайве Daily Mail посвятила сразу несколько крупных обновлений заявлениям европейских лидеров. Макрон, отметили в редакции, утверждал что на переговорах в Белом доме не обсуждались территориальные уступки Украины. Британский премьер Стармер «явно остался доволен результатами этой исторической встречи», добавила газета. Президент Финляндии Стубб выразил опасение возможной встречей Зеленского и Владимира Путина. Агентство Reuters пришло к выводу, что вежливый прием Украины в Белом доме оставил много вопросов. Здесь указали на отсутствие конкретных предложений по итогу встречи.

Несмотря на обещание Трампа содействовать безопасности Украины после гипотетического мирного соглашения, не было никаких признаков того, что какая-либо из сторон существенно изменила позицию по вопросам обмена территориями, гарантий безопасности или санкций. Reuters