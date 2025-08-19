Украину заставят уступить территории за гарантии безопасности
Доцент Сунь Сювэнь: Украине нужно уступить территории за гарантии безопасности
Украине, вероятно, придется уступить территории за гарантии безопасности. Об этом заявил доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, его процитировало газета Global Times.
«Саммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности», — сказал эксперт.
По его словам, туманные гарантии безопасности «в стиле НАТО» не означают, что Украину пригласят в альянс. Это говорит о том, что президент США Дональд Трамп не хочет брать на себя конкретные обязательства.
Накануне американский президент провел в Белом доме встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран-участниц Евросоюза. Глава Штатов назвал диалог плодотворным и отметил, что обсуждали гарантии безопасности для Украины.