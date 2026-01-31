«Мелания» за $75 млн: стоит ли скандальная документалка своих денег?
На экраны вышел, пожалуй, самый обсуждаемый и однозначно самый дорогой документальный фильм последних лет — «Мелания». Картину, рассказывающую о скрытой от глаз общественности жизни первой леди США, спродюсировала она сама. Но еще до премьеры вокруг проекта разгорелся скандал: вопросы вызвал не только бюджет в 75 миллионов долларов, но закрытые показы в Белом доме, а также неоднозначный выбор режиссера.
О чем фильм «Мелания»: личный взгляд или пиар
Официально лента представляет собой личный взгляд Мелании Трамп на то, как она совмещает роль матери, бизнес-леди, благотворительницы и супруги президента Соединенных Штатов. Съемки вели в течение 20 дней накануне инаугурации Дональда Трампа в 2025 году, фиксируя возвращение семейства в Белый дом.
«Она участвовала в съемках, в постпродакшене, во всей рекламной кампании. И когда я говорю „участвовала“, я имею в виду, что она не просто одобряет. Она создала трейлер. Она выбрала музыку», — заявил советник Мелании Марк Бекман в беседе с The Independent.
Однако уже в трейлере стало ясно, что акцент может быть сделан не столько на откровениях, сколько на эстетике. Кадры пестрили дорогими нарядами, шляпами и аксессуарами из гардероба жены Трампа, больше напоминая глянцевый lookbook, чем глубокое документальное исследование.
Это породило первый вопрос: является ли фильм попыткой показать народу «настоящую» Меланию, или же это просто масштабная и баснословно дорогая пиар-акция?
Что стоит за рекордной сделкой Amazon
Истинный фурор начался не с содержания, а с цифр. Права на фильм за рекордные 40 миллионов долларов выкупила студия Amazon MGM Studios, обойдя гигантов вроде Netflix и Disney.
Для сравнения: на четыре свои самые успешные документалки Amazon ранее потратила в совокупности около 12 миллионов долларов, сообщила газета The New York Times.
К сумме на «Меланию» студия лихо добавила еще 35 миллионов долларов на беспрецедентную маркетинговую кампанию с билбордами, рекламой на матчах NFL и гигантской сферой в Лас-Вегасе.
Такая щедрость немедленно вызвала шквал критики. В Голливуде и медиакругах эту сделку многие назвали поразительной и не имеющей никакого рыночного обоснования.
«Как это можно не приравнять к попытке Amazon выслужиться или даже к прямой взятке?» — заявил независимый продюсер Тед Хоуп, ранее работавший в этой студии.
Подозрения усилил тот факт, что за несколько недель до сделки основатель Amazon Джефф Безос прибыл в частную резиденцию главы США на ужин с четой Трампов. К слову, еще несколько лет назад он открыто критиковал нынешнего американского лидера.
В воздухе повис вопрос о конфликте интересов: компания, имеющая крупные госконтракты, заплатила миллионы супруге действующего президента. Технически выплата законна, поскольку первая леди не входит в правительство.
«Она просто частное лицо, которое, так уж случилось, замужем за президентом США. <…> Здоровая демократия!» — иронично отметило издание The Guardian.
Гламурная премьера в Белом доме и шквал критики
Масла в огонь подлила и роскошная премьера картины, состоявшаяся 24 января в Белом доме. На закрытый показ приехали глава Apple Тим Кук, королева Иордании Рания и знаменитый боксер Майк Тайсон, а гостям раздавали попкорн в подарочных ведерках с портретом первый леди. Этот гламурный ивент резко контрастировал с растущим валом критики.
Претензии к фильму сводились к трем основным моментам.
- Вопрос независимости. The New York Times указала, что тотальный контроль Мелании над производством лишил проект журналистской целостности и объективности. Картину нельзя назвать документальным исследованием — это, скорее всего, автопортрет.
- Проблемы со съемочной группой. По информации Rolling Stone, многие члены группы в Нью-Йорке просили не указывать их имена в титрах. А некоторым сотрудникам Amazon якобы запретили отказываться от работы по политическим мотивам.
- Режиссер-провокатор. Выбор режиссера — Бретта Ратнера, карьера которого рухнула после обвинений в харассменте на пике движения #MeToo, — стал еще одним камнем преткновения. Члены съемочной группы жаловались на его непрофессиональное поведение. В одну из смен постановщик даже запретил им сделать перерыв на прием пищи.
Кассовые перспективы: будут ли смотреть «Меланию»?
Несмотря на шумиху, кассовые прогнозы более чем скромные. Аналитики Boxoffice.com предрекли проекту сборы лишь в один-два миллиона долларов в первые выходные в США. И даже оптимисты из National Research Group не ждут больше пяти миллионов долларов по всей Северной Америке.
Продажи билетов в Великобритании идут вяло, а в ЮАР фильм и вовсе сняли с проката до премьеры. Однако для самой первой леди кассовый успех точно не имеет решающего значения. По данным The Wall Street Journal, она уже получила порядка 28 миллионов долларов как продюсер — это около 70% от суммы сделки с Amazon.
После кинотеатрального проекта «Меланию» ждет выход на платформе Prime Video, а затем планируется выпустить целый сериал про жену главы Соединенных Штатов. А значит, скандал наверняка получит продолжение.