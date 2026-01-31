«Мелания» за $75 млн: стоит ли скандальная документалка своих денег?

На экраны вышел, пожалуй, самый обсуждаемый и однозначно самый дорогой документальный фильм последних лет — «Мелания». Картину, рассказывающую о скрытой от глаз общественности жизни первой леди США, спродюсировала она сама. Но еще до премьеры вокруг проекта разгорелся скандал: вопросы вызвал не только бюджет в 75 миллионов долларов, но закрытые показы в Белом доме, а также неоднозначный выбор режиссера.

О чем фильм «Мелания»: личный взгляд или пиар Официально лента представляет собой личный взгляд Мелании Трамп на то, как она совмещает роль матери, бизнес-леди, благотворительницы и супруги президента Соединенных Штатов. Съемки вели в течение 20 дней накануне инаугурации Дональда Трампа в 2025 году, фиксируя возвращение семейства в Белый дом. «Она участвовала в съемках, в постпродакшене, во всей рекламной кампании. И когда я говорю „участвовала“, я имею в виду, что она не просто одобряет. Она создала трейлер. Она выбрала музыку», — заявил советник Мелании Марк Бекман в беседе с The Independent. Однако уже в трейлере стало ясно, что акцент может быть сделан не столько на откровениях, сколько на эстетике. Кадры пестрили дорогими нарядами, шляпами и аксессуарами из гардероба жены Трампа, больше напоминая глянцевый lookbook, чем глубокое документальное исследование. Это породило первый вопрос: является ли фильм попыткой показать народу «настоящую» Меланию, или же это просто масштабная и баснословно дорогая пиар-акция?

Фото: White House

Что стоит за рекордной сделкой Amazon Истинный фурор начался не с содержания, а с цифр. Права на фильм за рекордные 40 миллионов долларов выкупила студия Amazon MGM Studios, обойдя гигантов вроде Netflix и Disney. Для сравнения: на четыре свои самые успешные документалки Amazon ранее потратила в совокупности около 12 миллионов долларов, сообщила газета The New York Times. К сумме на «Меланию» студия лихо добавила еще 35 миллионов долларов на беспрецедентную маркетинговую кампанию с билбордами, рекламой на матчах NFL и гигантской сферой в Лас-Вегасе. Такая щедрость немедленно вызвала шквал критики. В Голливуде и медиакругах эту сделку многие назвали поразительной и не имеющей никакого рыночного обоснования. «Как это можно не приравнять к попытке Amazon выслужиться или даже к прямой взятке?» — заявил независимый продюсер Тед Хоуп, ранее работавший в этой студии.

Фото: Matthias Balk / www.globallookpress.com

Подозрения усилил тот факт, что за несколько недель до сделки основатель Amazon Джефф Безос прибыл в частную резиденцию главы США на ужин с четой Трампов. К слову, еще несколько лет назад он открыто критиковал нынешнего американского лидера. В воздухе повис вопрос о конфликте интересов: компания, имеющая крупные госконтракты, заплатила миллионы супруге действующего президента. Технически выплата законна, поскольку первая леди не входит в правительство. «Она просто частное лицо, которое, так уж случилось, замужем за президентом США. <…> Здоровая демократия!» — иронично отметило издание The Guardian.

Фото: IMAGO/AdMedia/Starface / www.globallookpress.com

Гламурная премьера в Белом доме и шквал критики Масла в огонь подлила и роскошная премьера картины, состоявшаяся 24 января в Белом доме. На закрытый показ приехали глава Apple Тим Кук, королева Иордании Рания и знаменитый боксер Майк Тайсон, а гостям раздавали попкорн в подарочных ведерках с портретом первый леди. Этот гламурный ивент резко контрастировал с растущим валом критики. Претензии к фильму сводились к трем основным моментам. Вопрос независимости. The New York Times указала, что тотальный контроль Мелании над производством лишил проект журналистской целостности и объективности. Картину нельзя назвать документальным исследованием — это, скорее всего, автопортрет.

Проблемы со съемочной группой. По информации Rolling Stone , многие члены группы в Нью-Йорке просили не указывать их имена в титрах. А некоторым сотрудникам Amazon якобы запретили отказываться от работы по политическим мотивам.

Режиссер-провокатор. Выбор режиссера — Бретта Ратнера, карьера которого рухнула после обвинений в харассменте на пике движения #MeToo, — стал еще одним камнем преткновения. Члены съемочной группы жаловались на его непрофессиональное поведение. В одну из смен постановщик даже запретил им сделать перерыв на прием пищи.

Фото: SAUL LOEB / www.globallookpress.com

Кассовые перспективы: будут ли смотреть «Меланию»?

Несмотря на шумиху, кассовые прогнозы более чем скромные. Аналитики Boxoffice.com предрекли проекту сборы лишь в один-два миллиона долларов в первые выходные в США. И даже оптимисты из National Research Group не ждут больше пяти миллионов долларов по всей Северной Америке.

Продажи билетов в Великобритании идут вяло, а в ЮАР фильм и вовсе сняли с проката до премьеры. Однако для самой первой леди кассовый успех точно не имеет решающего значения. По данным The Wall Street Journal, она уже получила порядка 28 миллионов долларов как продюсер — это около 70% от суммы сделки с Amazon. После кинотеатрального проекта «Меланию» ждет выход на платформе Prime Video, а затем планируется выпустить целый сериал про жену главы Соединенных Штатов. А значит, скандал наверняка получит продолжение.