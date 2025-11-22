Американцев возмутил наряд Мелании Трамп на приеме в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп появилась на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в эффектном изумрудном платье с открытыми плечами. Ее откровенный образ вызвал возмущение в Сети, сообщило издание Daily Mail .

Платье Мелании Трамп гармонировало с флагом Саудовской Аравии и сервировкой стола на торжественном ужине в Белом доме. Супруга президента дополнила свой образ массивными серьгами, черными туфлями и нюдовым макияжем.

«Красивое платье, в котором больше гламура, чем стиля. Определенно, оно создано для того, чтобы привлечь еще одного миллиардера», — написал пользователь с ником martinval.

Еще один комментатор отметил, что Мелания Трамп выглядит потрясающе, а злобные хейтеры могут идти куда подальше. Он добавил, что супруга президента не только красива, но также умная и прекрасная мать.

«Не думаю, что Мелании было комфортно в платье, открывающем столько обнаженной кожи. Оно не было вульгарным, но смотрелось бы неплохо для новогодней вечеринки, а не как у развратницы», — написал третий пользователь.

Кто-то предположил, что именно Трамп захотел, чтобы супруга надела такое откровенное платье. Другие пользователи написали, что у нее платье цвета денег, а финансы — это все, что волнует нынешнюю администрацию США.

Ранее певица Вика Цыганова рассказала, что подарила Мелании Трамп кафтан из соболя.