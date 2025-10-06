Мелания Трамп скопировала образ из блокбастера в поездке на базу ВМС США

Образ, который выбрала жена президента США Мелания Трамп для визита на мероприятие в честь 250-летия Военно-морского флота Норфолка, поразил американцев. Комментарии по поводу внешнего вида первой леди они оставили под материалом, опубликованным на сайте издания Page Six .

На встречу с военными Мелания Трамп подобрала нетипичную одежду: супруга Дональда Трампа была одета в темно-синие джинсы, белую рубашку и коричневый кожаный бомбер, дополняли образ черные лоферы и белая бейсболка с надписью USA.

Жена главы Белого дома, подчеркнули журналисты, вдохновилась Шарлоттой Чарли Блэквуд, инструктором школы Top Gun и гражданского эксперта по авиации из фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли.

Ее внешний вид понравился читателям, которые сочли, что Мелания выглядит великолепно, а образ у нее шикарный.

«Кожаная куртка, солнцезащитные очки и лоферы, на этот раз без каблуков. Умное решение», — написали они.