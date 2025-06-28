Почти самый богатый человек мира взял в жены 55-летнюю Лорен с детьми. Выбор Безоса объяснил психолог

Психолог Лисай: рядом с Санчес Безос будет всегда замотивирован

Джефф Безос сыграл громкую свадьбу с Лорен Санчес. Психолог Надежда Лисай объяснила kp.ru , почему один из самых богатых людей мира выбрал в жены 55-летнюю женщину с тремя детьми.

По мнению Лисай, Лорен Санчес обладает сильной личностью. Ее харизма, энергия и женственность видны невооруженным глазом.

Как объяснила психолог, женщина такого склада характера способна поддерживать в мужчине высокий уровень мотивации. Ее спутник будет чувствовать себя сильнее, увереннее, он и проживет дольше.

Выбор юной спутницы показал бы попытку Безоса воплотить свою мечту стать отцом. Но миллиардер личность зрелая, считает Лисай, поэтому и сделал женой взрослую, самостоятельную Санчес.

Психолог отметила, что и Безос, и Санчес строили карьеру и развивали свои таланты независимо друг от друга, поэтому их союз выглядит гармоничным.

В таких парах никто не берет на себя роль «родителя» или «ребенка», никто не пытается полностью контролировать другого или требовать слишком много внимания.

Основатель корпорации Amazon миллиардер Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес, поженились в Венеции 27 июня. Здесь прошла только сама церемония, официальный брак пара заключила в США.

Жители Венеции перед приездом Безоса устраивали протесты. Они сочли, что у них «отобрали» город в пользу миллиардера.