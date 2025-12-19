Лукашенко назвал Меланию Трамп главным оружием президента США
Супруга главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания является его главным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.
Отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания, Лукашенко поделился деталями беседы со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.
«Я сказал: „Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое есть? Мелания Трамп“. Она же наш человек, она славянка. Из Словении», — сказал белорусский лидер.
Ранее стало известно, что Лукашенко передал Дональду Трампу в подарок икону, а его жене — ювелирное украшение.