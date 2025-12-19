Лукашенко назвал Меланию Трамп главным оружием президента США

Супруга главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания является его главным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА .

Отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания, Лукашенко поделился деталями беседы со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.

«Я сказал: „Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое есть? Мелания Трамп“. Она же наш человек, она славянка. Из Словении», — сказал белорусский лидер.

Ранее стало известно, что Лукашенко передал Дональду Трампу в подарок икону, а его жене — ювелирное украшение.