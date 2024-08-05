Сегодня 17:23 Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме Политолог Солонников: ситуация в Британии становится как на Диком Западе США 0 0 0 Фото: Yat Him Wong/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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В Великобритании почти неделю царят беспорядки. Полиция уже не контролирует улицы в городах, а мигрантам приходится сидеть дома или быть готовыми обороняться, выходя в магазин. Что стало причиной хаоса и почему миграционный вопрос в Соединенном Королевстве до сих пор не решили — в материале 360.ru.

Нападение в Саутпорте В понедельник, 29 июля, в небольшом городе Саутпорт в 30 километрах от Ливерпуля произошло нападение на детскую танцевальную школу. В результате три девочки шести-девяти лет погибли от ножевых ранений, еще 10 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали. Нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. В случившемся обвинили 17-летнего юношу. Полиция не назвала его имени и не опубликовала фото. Британцы предположили, что таким образом правоохранители попытались скрыть, что виновником детских смертей стал нелегальный мигрант.

«Спасите наших детей» Первые протесты начались 31 июля в городе Хартлпул графства Дарем. Участники акции кидали в полицейских яйца и стеклянные бутылки, скандировали «Спасите наших детей», подразумевая защиту несовершеннолетних от нелегальных мигрантов. Ситуация осложнилась тем, что на митинги вышли и поддерживающие расистские взгляды жители. Подобное поведение наблюдали возле отеля в Олдершоте. Протестующие выкрикивали расовые оскорбления, кидали предметы в прохожих. Их собралось около 200 человек.

Затем беспорядки перекинулись на другие населенные пункты Великобритании: протестующие подожгли мусорные баки и покрышки около отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме. Также люди выходили на улицы в Сандерленде, Лидсе, Кингстоне-апон-Халл, Ротереме, Манчестере, Ноттингеме, Ливерпуле, Стоке. Протесты докатились даже до Северной Ирландии. В городах появились мародеры. Они выносят из магазинов технику, продукты и прочие товары. В других местах мусульмане требуют дать отпор протестующим. В Сток-он-Тренте люди арабской внешности толпой избили одного из местных. Видео быстро разлетелось по Сети, что спровоцировало еще больше беспорядков.

Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как реагируют британские власти Для разгона протестующих власти мобилизовали четыре тысячи полицейских, известно о трех пострадавших правоохранителях. Общее число задержанных митингующих перевалило за 400 человек. Глава МВД королевства Иветт Купер разрешил полиции идти на жесткие меры для разгона недовольных. Председатель правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. «Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», — отметил Стармер. Он пообещал созвать экстренное совещание с министрами в рамках чрезвычайного правительственного комитета, сообщил Sky News.

Потомок семьи из Руанды Расследование нападения продолжается. Магистратский суд Ливерпуля предъявил молодому человеку по имени Аксель Муганва Рудакубана обвинение в убийстве трех человек, покушении на десятерых и хранении холодного оружия. Известно, что он родился в столице Уэльса Кардифе в семье эмигрантов из Руанды. В Сети появилась информация, что Рудакубана запрашивал убежище и пересек границу Великобритании по морю. По другой версии, он радикальный мусульманин.

Фото: Yat Him Wong/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мигрантский вопрос в Великобритании Беспорядки из-за нелегальных мигрантов — давний и нерешенный вопрос в Соединенном Королевстве. Последний раз сильные волнения были в 2011 году, когда полиция застрелила чернокожего мужчину. После этого массовые беспорядки с периодичностью продолжались около пяти лет. Однако этого не хватило, чтобы показать властям серьезность проблемы.

Фото: Andy Barton/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Подтверждение этому — рост популярности партии Найджела Фаража „Реформировать Соединенное Королевство“ и неудача консерваторов на выборах. Правда, лейбористы — такие же сторонники гендерной теории», — рассказал 360.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Из-за сложившейся ситуации первые 100 дней работы для Стармера будут нелегкими, считает Солонников.

Фото: Премьер-министр Британии Кир Стармер. Phil Lewis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Совсем недавно, 19 июля, этнические пакистанцы устроили беспорядки после того, как полицейские забрали из пакистанской семьи пятерых детей в Лидсе. Их вызвали сотрудники соцслужбы из-за госпитализации ребенка с травмой головы. В итоге протестующие забросали стражей порядка подручными средствами. Вопрос о нелегальных мигрантах стоит остро в Великобритании. Рождающихся в стране мусульман больше, чем британцев. Их давление ощущается, они забирают большое количество социальных выплат. Ряд регионов — это уже не христианская Британия, отметил Солонников.

«Межнациональные проблемы в Великобритании были давно. Насилие над детьми, ограбления несовершеннолетних и другое давление происходят не ежедневно, но и не считаются единичными случаями. Убийства детей в школах Британии были не такими частыми, как в США, это для них из ряда вон выходящая ситуация, отчасти поэтому последовала такая реакция», — добавил политолог. С другой стороны, Королевство все чаще походит на Дикий Запад США: ограбления магазинов, расово-гендерная политика и основанные на ней межнациональные конфликты. Поэтому сейчас ситуация нестандартная, но на общем негативном фоне кажется нарастающей волной, которая поднималась несколько лет подряд, отметил собеседник 360.ru.

Фото: Yat Him Wong/Keystone Press Agency / Global Look Press

Во всем виновата Россия? После начала беспорядков некоторые британские медиа заявили, что в разжигании ультраправых протестов виновата... Россия. Об этом написало, в частности, издание The Daily Mail. Однако Москву обвиняют во многом, вплоть до таяния ледников в океане и направлении метеоритов на Землю. «Образ России как вселенского зла — традиционная фишка европейских медиа, поэтому ничего оригинального они в этот раз не придумали. Проще не решать проблему, а приклеить очередной ярлык», — заключил Солонников.