Этнические пакистанцы устроили массовые беспорядки в Лидсе

В Великобритании начались массовые беспорядки с участием мигрантов — этнических пакистанцев. Об этом сообщил телеканал Talk TV .

По предварительной информации, сотни протестующих вышли на улицу в районе Хэрхиллс в Лидсе после того, как полицейские забрали из проживающей там семьи пятерых детей. Полицию вызвали сотрудники социальных служб. Поводом стала госпитализация ребенка с умышленно нанесенной травмой головы.

Толпа протестующих перевернула на своем пути несколько машин, разбивая при этом стекла и выламывая двери. Полицейских, которые должны были им противостоять, забросали подручными средствами. Силовики в страхе сбежали.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

В этом районе проживают в основном пакистанцы и выходцы других частей Южной Азии. Это не первые беспорядки. До этого волнения произошли в 2001 году. Тогда полицейские задержали одного из местных жителей по подозрению в подделке документа, подтверждающего оплату транспортного налога.

Ранее в Германии запретили украинцам протестовать на родном языке.