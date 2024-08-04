Протестующие в Британии добрались до отеля с мигрантами

Guardian: протестующие в Британии разожгли костры около отеля с мигрантами

Участники массовых беспорядков в Великобритании подожгли мусорные баки и покрышки около отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме. По версии погромщиков, в гостинице разместились прибывшие в страну нелегальные мигранты. Об этом сообщила газета The Guardian .

Здание окружили более 100 человек. Камнями они перебили часть окон в отеле, а затем пробралась внутрь гостиницы в поисках потенциальных жертв. Оставшиеся на улице протестующие устроили рукопашную с прибывшими на место сотрудниками полиции.

Крупные акции протеста переросли в погромы в нескольких десятках городов Великобритании после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки, еще восемь детей получили ранения.

Подозреваемым по делу полиция назвала подростка Акселя Рудакубана — уроженца Кардиффа, чья семья прибыла в королевство из Руанды во время геноцида. Организаторами беспорядков власти считают ультраправые группировки.

По последним данным, только за минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков. Министр внутренних дел Иветт Купер разрешила правоохранителям использовать все меры для разгона протестующих.