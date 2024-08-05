Премьер Британии назвал массовые протесты в стране бандитизмом

Премьер Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях

Фото: РИА «Новости»

Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. Об этом заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», — сказал он.

Премьер-министр сравнил беспорядки с организованным жестоким ультраправым с бандитизмом. Стармер также указал на необходимость незамедлительного наказания участников по закону.

Крупные акции протеста переросли в погромы в десятках городов Великобритании. Сторонники ультраправых группировок вышли на улицы после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки.

МИД Великобритании разрешил сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. За минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков.

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