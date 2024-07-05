Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

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Новый премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер официально утвержден в должности. Это опытный политик, который в свое время служил королевским прокурором. Биография нового главы британского правительства и как он относится к России — в материале 360.ru.

Риши Сунак ушел в отставку Парламентские выборы в Великобритании принесли победу Лейбористской партии. Она получила 412 мест в 99,7% заявленных округов. Консерваторам, которые удерживали лидерство 14 лет, досталось лишь 121 место. Когда стали известны итоги, британский премьер-министр Риши Сунак объявил об отставке. Он продержался в должности чуть более полутора лет.

«Стране я хотел бы сказать прежде всего: мне жаль. Ваше суждение — единственное, что имеет значение. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю», — заявил Сунак. Политик также покинул пост лидера Консервативной партии. Тем временем король Карл III назначил новым, 58-м премьер-министром королевства 61-летнего предводителя лейбористов Кира Стармера. Уже сегодня, 5 июля, он начал формировать правительство. На этом фоне британский фунт стерлингов подорожал относительно евро и доллара США.

Фото: Риши Сунак во время прощальной речи. IMAGE/Martin Dalton / Global Look Press

Кто такой Кир Стармер Биография Кир Стармер родился в Лондоне в сентябре 1962 года. Помимо него, в семье были старшая сестра Анна и младшие двойняшки — Николас и Кэтрин. Политик любит рассказывать, что его отец был простым фабричным работягой, пока журналисты не раскопали, что он владел пусть и небольшой, но собственной компанией. Параллельно со школьными занятиями Стармер играл на флейте, но музыкальной карьере предпочел юриспруденцию и получил степень бакалавра гражданского права. Кстати, в студенческие годы Кир попал в полицию: он нелегально торговал мороженым на Лазурном берегу Франции.

Фото: Кир Стармер — королевский адвокат, апрель 2002 года. UPPA / Global Look Press

Эти неприятности никак не повлияли на будущее юриста. Получив диплом, он был принят в коллегию адвокатов. Стармер специализировался на правах человека, сотрудничал с правозащитниками. После его назначили королевским адвокатом, а затем, с 2008 по 2013 год, он служил главным государственным обвинителем Соединенного Королевства.

Интересно За службу Отечеству Стармера в 2014 году возвели в рыцари и присвоили звание командора ордена Бани. Эту награду учредил король Георг I в 1725 году, а название происходит от древнего обряда: накануне возведения в рыцари претенденты должны были провести всю ночь в посте и молитвах, а затем непременно помыться. Правда, церемонию отменили в 1815 году. Сегодня это четвертая по значимости британская регалия после орденов Подвязки, Чертополоха и святого Патрика. За службу Отечеству Стармера в 2014 году возвели в рыцари и присвоили звание командора ордена Бани. Эту награду учредил король Георг I в 1725 году, а название происходит от древнего обряда: накануне возведения в рыцари претенденты должны были провести всю ночь в посте и молитвах, а затем непременно помыться. Правда, церемонию отменили в 1815 году. Сегодня это четвертая по значимости британская регалия после орденов Подвязки, Чертополоха и святого Патрика.

Партийная карьера Стармер еще подростком увлекся политикой — говорили, что в юности он даже редактировал социалистическую газету. Позже британец присоединился к молодежному крылу левоцентристской Лейбористской партии. Именно от нее он попал в Палату общин, где заседал с 2015 года до недавнего времени. Согласно британским политическим традициям, оппозиционная партия — лейбористы — формирует свой теневой кабинет. Это что-то вроде правительства в изгнании, но без изгнания: из разряда «Были бы мы у власти, мы бы вон чего!» Так Стармер стал теневым министром по делам иммиграции.

Фото: Кир Стармер с женой Викторией, которая, будучи супругой рыцаря официально именуется «леди Стармер». Martyn Wheatley / Global Look Press

В следующем оппозиционном кабинете 2016 года он получил должность ответственного за стратегию партии по выходу Великобритании из Евросоюза — Brexit, который окончательно случился с 31 января на 1 февраля 2020 года. К тому моменту Стармер уже стал лидером лейбористов.

Интересно Стармер женат на еврейке польского происхождения, и это во многом объясняет его поддержку политики Израиля в конфликте с палестинцами. Британец публично заявлял, что отключение электричества и воды в секторе Газа — вполне верный ход. При этом политик допустил возможность признания палестинского государства «в нужное время в рамках мирного процесса». Стармер женат на еврейке польского происхождения, и это во многом объясняет его поддержку политики Израиля в конфликте с палестинцами. Британец публично заявлял, что отключение электричества и воды в секторе Газа — вполне верный ход. При этом политик допустил возможность признания палестинского государства «в нужное время в рамках мирного процесса».

Лейбористская и Консервативная партии Великобритании — в чем разница Россияне могут не уловить особой разницы между двумя ведущими политическими партиями Великобритании, рассказал 360.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Но для британцев различия очевидны. Главное заключается в том, что лейборист — это не консерватор.

Голосование было не за какую-то программу, не за лидеров, а за отказ от нынешнего руководства. Череда премьеров-неудачников и провалов в руководстве Великобритании, постоянное ухудшение социально-экономического положения — все это привело к тому, что голосовали за кого угодно, только не за консерваторов. Дмитрий Солонников

По словам политолога, ничего сверхъестественного не произошло. Британцы просто проявили историческую солидарность при выборе между двумя партиями: пока 14 лет назад не победили консерваторы, лейбористы т долго были у власти.

Фото: Протестующий в костюме медведя с плакатом: «Сэр Кир: Спасите мою шкуру Голосуйте за шапки из искусственного меха». Martin Wheatley

Чего ждать от лейбористов С приходом к власти Лейбористская партия начнет еще активнее акцентировать внимание на зеленой» экономике, будет больше выступать по ЛГБТ*-тематике: гендерным вопросам, поддержке смены полов, отметил собеседник 360.ru. «Также они станут говорить о необходимости повышения социальных выплат населению. Правда, неясно, как это будет сочетаться с попыткой восстановить финансовую стабильность и усилить рост экономики, особенно учитывая большой дефицит бюджета и финансовый кризис», — задался вопросом политолог. Он добавил, что во внешней политике у Лондона станет больше контактов Вашингтоном — американские демократы традиционно ориентированы на лейбористов. Как минимум до выборов президента США этой осенью они будут плотно общаться.

Фото: Лондон приветствует нового премьер-министра Кира Стармера, 5 июля 2024 года. Stephen Locke / Global Look Press

Кир Стармер: отношение к России «Политика Великобритании по отношению к России продолжится еще более жесткой агрессией», — уверен Солонников. Стармер неоднократно призывал к жестким экономическим санкциям против Москвы, требовал как можно скорее конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине. Он также не сторонник отказа от ядерного оружия и выхода Великобратании из НАТО.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.