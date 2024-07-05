Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании
Политолог Солонников: при Кире Стармере Британия продолжит агрессию против РФ
Новый премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер официально утвержден в должности. Это опытный политик, который в свое время служил королевским прокурором. Биография нового главы британского правительства и как он относится к России — в материале 360.ru.
Риши Сунак ушел в отставку
Парламентские выборы в Великобритании принесли победу Лейбористской партии. Она получила 412 мест в 99,7% заявленных округов. Консерваторам, которые удерживали лидерство 14 лет, досталось лишь 121 место.
Когда стали известны итоги, британский премьер-министр Риши Сунак объявил об отставке. Он продержался в должности чуть более полутора лет.
«Стране я хотел бы сказать прежде всего: мне жаль. Ваше суждение — единственное, что имеет значение. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю», — заявил Сунак. Политик также покинул пост лидера Консервативной партии.
Тем временем король Карл III назначил новым, 58-м премьер-министром королевства 61-летнего предводителя лейбористов Кира Стармера. Уже сегодня, 5 июля, он начал формировать правительство. На этом фоне британский фунт стерлингов подорожал относительно евро и доллара США.
Кто такой Кир Стармер
Биография
Кир Стармер родился в Лондоне в сентябре 1962 года. Помимо него, в семье были старшая сестра Анна и младшие двойняшки — Николас и Кэтрин.
Политик любит рассказывать, что его отец был простым фабричным работягой, пока журналисты не раскопали, что он владел пусть и небольшой, но собственной компанией.
Параллельно со школьными занятиями Стармер играл на флейте, но музыкальной карьере предпочел юриспруденцию и получил степень бакалавра гражданского права. Кстати, в студенческие годы Кир попал в полицию: он нелегально торговал мороженым на Лазурном берегу Франции.
Эти неприятности никак не повлияли на будущее юриста. Получив диплом, он был принят в коллегию адвокатов.
Стармер специализировался на правах человека, сотрудничал с правозащитниками. После его назначили королевским адвокатом, а затем, с 2008 по 2013 год, он служил главным государственным обвинителем Соединенного Королевства.
Интересно
Партийная карьера
Стармер еще подростком увлекся политикой — говорили, что в юности он даже редактировал социалистическую газету. Позже британец присоединился к молодежному крылу левоцентристской Лейбористской партии. Именно от нее он попал в Палату общин, где заседал с 2015 года до недавнего времени.
Согласно британским политическим традициям, оппозиционная партия — лейбористы — формирует свой теневой кабинет. Это что-то вроде правительства в изгнании, но без изгнания: из разряда «Были бы мы у власти, мы бы вон чего!» Так Стармер стал теневым министром по делам иммиграции.
В следующем оппозиционном кабинете 2016 года он получил должность ответственного за стратегию партии по выходу Великобритании из Евросоюза — Brexit, который окончательно случился с 31 января на 1 февраля 2020 года. К тому моменту Стармер уже стал лидером лейбористов.
Интересно
Лейбористская и Консервативная партии Великобритании — в чем разница
Россияне могут не уловить особой разницы между двумя ведущими политическими партиями Великобритании, рассказал 360.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Но для британцев различия очевидны. Главное заключается в том, что лейборист — это не консерватор.
Голосование было не за какую-то программу, не за лидеров, а за отказ от нынешнего руководства. Череда премьеров-неудачников и провалов в руководстве Великобритании, постоянное ухудшение социально-экономического положения — все это привело к тому, что голосовали за кого угодно, только не за консерваторов.
Дмитрий Солонников
По словам политолога, ничего сверхъестественного не произошло. Британцы просто проявили историческую солидарность при выборе между двумя партиями: пока 14 лет назад не победили консерваторы, лейбористы т долго были у власти.
Чего ждать от лейбористов
С приходом к власти Лейбористская партия начнет еще активнее акцентировать внимание на зеленой» экономике, будет больше выступать по ЛГБТ*-тематике: гендерным вопросам, поддержке смены полов, отметил собеседник 360.ru.
«Также они станут говорить о необходимости повышения социальных выплат населению. Правда, неясно, как это будет сочетаться с попыткой восстановить финансовую стабильность и усилить рост экономики, особенно учитывая большой дефицит бюджета и финансовый кризис», — задался вопросом политолог.
Он добавил, что во внешней политике у Лондона станет больше контактов Вашингтоном — американские демократы традиционно ориентированы на лейбористов. Как минимум до выборов президента США этой осенью они будут плотно общаться.
Кир Стармер: отношение к России
«Политика Великобритании по отношению к России продолжится еще более жесткой агрессией», — уверен Солонников.
Стармер неоднократно призывал к жестким экономическим санкциям против Москвы, требовал как можно скорее конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине. Он также не сторонник отказа от ядерного оружия и выхода Великобратании из НАТО.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.