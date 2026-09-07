«Маленький шаг к миру». Что известно о переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Москве и Киеве

В конце минувшей недели, 5 сентября, в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На следующий день американские переговорщики отправились в Киев. Что известно о результатах этих встреч и удалось ли им приблизить мир — в материале 360.ru.

Восьмой визит в Москву: что обсуждали Для Уиткоффа и Кушнера этот визит в Россию стал уже восьмым. Их встреча с Путиным длилась больше трех часов. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и за обеденным столом. Юрий Ушаков

Помощник российского лидера подчеркнул, что российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения спецоперации. «Отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — рассказал дипломат. Сам президент России еще в начале встречи публично оценил роль американских переговорщиков, отметив их вклад в диалог.

Фото: РИА «Новости»

Миротворческие усилия Соединенных Штатов На следующий день после московской встречи, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер посетили Киев. Их миссия стала попыткой сдвинуть переговорный процесс с нынешнего места. О результатах этих контактов в Кремле пока говорят осторожно. «Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Пресс-секретарь Путина отметил, что переговоры в Москве и Киеве, безусловно, стали вкладом в приближение мира, а также подчеркнул, что в Кремле высоко ценят усилия американской стороны.

Любые попытки, более или менее эффективные, — это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что и сам Путин лично говорил, что он высоко ценит усилия американского коллеги Дональда Трампа и признателен ему за приверженность ориентации на мир.

Фото: РИА «Новости»

На вопрос о возможном возобновлении трехстороннего формата переговоров — Россия, США и Украина — Песков ответил сдержанно.

«Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и точным срокам пока говорить преждевременно», — сказал он.

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