Публикации о возможном проведении трехстороннего саммита с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского не соответствуют действительности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ИС «Вести» .

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Axios, согласно которой директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы предложил организовать встречу трех лидеров.

«Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, состоявшиеся российско-американские контакты следует рассматривать как обычное взаимодействие по линии специальных служб, а не как подготовку трехстороннего саммита.

Песков также подчеркнул, что основные направления внешней политики России, включая подход Москвы к украинскому конфликту, определяет Путин. При оценке переговорного процесса представитель Кремля призвал учитывать состав российской делегации и прежде всего ситуацию на фронте.

Рэтклифф приезжал в Москву 25 августа. Песков подтвердил проведение контактов по линии спецслужб, однако уточнил, что глава ЦРУ с Путиным не встречался. При этом президенту России оперативно докладывают о результатах подобных переговоров. В Москве Рэтклифф провел встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.